¿Qué pasa si bajan la TUA? Esto pagas por un boleto de avión en México

Hace unas semanas la agencia Federal de Aviación (AFAC) avisó a los tres grupos aeroportuarios privados en México, que la Tarifa del Uso de Aeropuerto (TUA) sería modificada, lo que provocó una gran incertidumbre en dentro del sector aéreo.

De acuerdo con las autoridades, las modificaciones al TUA tienen como objetivo disminuir el costo de boletos de avión, pues esta tarifa varía dependiendo si el destino es nacional o internacional, así como de la terminal.

¿Qué costo tendrían los vuelos si baja el TUA?

Expertos y usuarios han asegurado que en algunas ocasiones la Tarifa del Uso de Aeropuerto, mejor conocida como TUA, puede representar más de la mitad del monto total del boleto de avión, pero ¿Cuánto costarían los vuelos si baja esta tarifa?

Hasta el momento no se ha confirmado cuánto es lo que bajara la famosa Tarifa de Uso de Aeropuerto (TUA); sin embargo, el precio dependerá de varios factores.

Por ejemplo, si volamos desde el Aeropuerto Internacional de Monterrey hasta la Ciudad de México, el costo del boleto de avión es de $2 mil 177 pesos, de los cuales $1,270 corresponden a la TUA. Estos precios dependen de la aerolínea y el destino al que se vaya.

|AEROLINEA MEXICANA

¿Qué es el TUA y cómo funciona?

La Tarifa de Uso de Aeropuerto (TUA), es el cargo que realizan los distintos aeropuerto de México por utilizar las instalaciones aéreas como salas de espera, sanitarias e incluso por la seguridad; esta tarifa no se cobra de forma directa, sino que viene incluida en el costo del boleto de avión.

El precio de esta tarifa dependerá del destino al que se viaje, ya que los costos son distintos si el vuelo es nacional o internacional.

¿Cuánto se paga de TUA en México?

Actualmente el valor total de la Tarifa de Uso de Aeropuerto (TUA) oscila entre los 28.04 dólares para los vuelos dentro de la República Mexicana, es decir $544 pesos mexicanos.

Mientras que para los vuelos internacionales, esta tarifa se encuentra entre los 53.24 dólares, lo que se traduce en $1,300 pesos mexicanos.

