¡Vuelos baratos! Aerolínea mexicana ofrece boletos para viajar en diciembre, conoce los destinos

Una aerolínea mexicana, que inicia operaciones durante el próximo mes de diciembre, abrió su sistema de reserva de boletos en donde se pueden comprar vuelos baratos, incluso a menor precio de los que ofrecen sus competidores de bajo costo.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), dependencia que será la responsable de operación de esta nueva aerolínea mexicana, estima que una de las metas de esta aerolínea gubernamental es que los precios de los boletos de sus vuelos sean hasta un 20 por ciento más baratos respecto los vuelos de otras aerolíneas.

Vuelos baratos que ofrece aerolínea mexicana que inicia operaciones en diciembre 2023

La aerolínea mexicana ofrece 20 destinos alrededor de la República Mexicana entre los que se destacan Cancún, Los Cabos, Tijuana, Guadalajara y Monterrey. La reserva de los vuelos para viajar en diciembre se puede efectuar ingresando a la página web de Mexicana de Aviación. Mediante su página web, la aerolínea mexicana ofrece tres categorías de destinos, la playa, aventura y/o negocios.

Usuarios en redes sociales, principalmente en “X”, antes Twitter, compartieron sus cotizaciones de vuelos en la aerolínea mexicana que ofrece vuelos para salir desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) a diversos destinos de México. Entre estas publicaciones se destaca que el costo de un boleto de avión para viajar desde el AIFA hasta Cancún, tiene un costo de 509 pesos, ya con impuestos incluidos el TUA (Tarifa de Uso de Aeropuerto), el IVA (Impuesto al Valor Agregado), además de la tarifa por revisión de equipaje. Lo anterior significa que un pasajero pagará mil 18 pesos por un vuelo “ida y vuelta” y hasta con un equipaje documentado incluido.

Mexicana de Aviación ya está vendiendo boletos, y desde el AIFA a Cancún el costo sería de $509 pesos...viene con todo para competirle a las otras...tiembla Aeromexico😉🤭👊🏼✈ pic.twitter.com/FHdZnhVo2j — OctavioMex😎👊🏼 (@Octavimex) October 3, 2023

Aerolínea mexicana ofrece vuelos baratos a Guadalajara y Monterrey desde el AIFA

Los vuelos de la aerolínea mexicana están programados para el próximo dos de diciembre y entre sus promociones competitivas, ofrecen vuelos baratos a Monterrey, el costo de un boleto para este destino va desde los 519 pesos, mientras que para viajar a Guadalajara, los usuarios deberán pagar desde 529 pesos, ya con todo e impuestos incluidos.

Si todo marcha bien, seré uno de los primeros pasajeros en el primer vuelo en usar la revivida Mexicana de Aviación del Gobierno de México. Saliendo del Felipe Angeles. 🇲🇽 pic.twitter.com/tkck2yFaMV — Ángel Jair De La Rosa (@angeljairdelaro) October 3, 2023

¿Qué rutas ofrece la aerolínea mexicana desde el AIFA?

Acapulco, Cancún, Cozumel, Huatulco, Ixtapa, La Paz, Los Cabos, Mazatlán, Puerto Vallarta y Zihuatanejo, son los destinos que se incluyen en la categoría de playa. Respecto a los destinos de aventura, la aerolínea mexicana ofrece vuelos a Hermosillo, Chetumal, Mérida y Oaxaca. Mientras que en el rubro de los negocios, la aerolínea mexicana ofrece boletos con destino al aeropuerto del Bajío, Campeche, Ciudad Juárez, Guadalajara, Monterrey, Villahermosa y Tijuana. Cabe señalar que en una primera etapa, "Mexicana" ofrecerá conexiones a 20 destinos nacionales.