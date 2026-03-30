Competencia desleal: Hotel de la 4T en Calakmul arruina a empresarios turísticos locales

Las playas del Golfo no son las únicas zonas turísticas en riesgo. En Calakmul, Campeche, decenas de empresarios con años de historia podrían perder su patrimonio por completo ante la apertura de un hotel impulsado por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Nicolás Feldman, empresario de la región, relata la angustia del sector. Su proyecto ecoturístico de 12 cabañas genera el mismo número de empleos para la comunidad, pero hoy su futuro es incierto.

“En vez de ayuda, te ponen trabas para salir adelante. Lo que se viene será peor que el Covid para nosotros”, advierte el hotelero.

Crisis en Calakmul.



Hoteleros locales denuncian que la apertura de un hotel de lujo del gobierno desplomó sus reservas y pone en riesgo empleos y negocios.



Advierten que están a punto de perderlo todo; una comunidad que vive del turismo, hoy lucha por sobrevivir.



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¿Qué pasa en Calakmul, Campeche, con el hotel de la “4T”?

Los turistas visitan la región atraídos por la zona arqueológica de Calakmul, ubicada en la Reserva de la Biosfera; sin embargo, desde 2024, la ocupación en los alojamientos tradicionales se desplomó. La causa es la apertura del hotel de lujo Mundo Maya, propiedad del gobierno federal y construido dentro de la propia reserva, un sitio donde todos los demás ciudadanos tienen prohibido edificar.

“Hoy, cuando se abre un nuevo hotel de cinco estrellas con 140 habitaciones, dos albercas, gimnasio y spa, es muy difícil competir. Peor aún con los precios que maneja, porque están subsidiados. Tienen más de un año con tarifas de 2,300 pesos aproximadamente por noche”, explica Feldman.

Por si fuera poco, los empresarios denuncian un bloqueo digital. Los alojamientos locales desaparecieron de las principales plataformas de reservas por internet para favorecer al proyecto gubernamental.

“Antes uno buscaba Calakmul y aparecíamos los 23 hoteles de la región. Hoy la página muestra un solo alojamiento. Ya no sabemos si esto fue intencional o no, pero ya casi no tenemos reservas”, señala el afectado.

Práctica desleal en Calakmul: Hotel Mundo Maya está construido dentro de una reserva donde todos los ciudadanos tienen prohibido edificar. |Azteca Noticias

Comunidad en Calakmul, en decadencia por capricho gubernamental

El hotel de la 4T acapara el poco turismo de la zona y asfixia a cualquier competidor. José Contreras, miembro del Subcomité de Hoteleros de Calakmul, expone la crisis que atraviesan los 22 establecimientos locales y sus 260 cuartos disponibles:

“Quedamos en total desventaja... realmente muchos compañeros del sector tienen en mente cerrar de forma definitiva”.

Hoteles con décadas de tradición, como el de Xóchitl Carrión, fundado por su abuela, hoy tienen sus habitaciones vacías de cara a la Semana Santa. Esta parálisis afecta a toda la cadena productiva del municipio.

“Nosotros le compramos a los verduleros, a las carnicerías y a las tiendas de comestibles. Si no tenemos entradas, tampoco podemos consumir, y si no consumimos, ellos tampoco tienen ingresos. Así la calidad de vida decae”, lamenta la empresaria.

Al final, la comunidad entera entra en franca decadencia por un proyecto que ni siquiera resulta rentable para el Estado. “Todos registramos pérdidas, hasta ellos. Al cobrar esas tarifas nunca será negocio, aunque el hotel esté lleno, que no lo está. Son como elefantes blancos que quedan en el camino”, concluye Feldman.