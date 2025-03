Hoy No Circula 15 de marzo: Multas y restricciones en CDMX y Edomex

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) ha confirmado las restricciones del programa Hoy No Circula Sabatino para el 15 de marzo de 2025 en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex). Por eso te decimos si tu auto puede o no circular.

¿Qué autos no circulan este sábado 15 de marzo?

De acuerdo con la normativa, al ser el tercer sábado del mes, los vehículos con terminación de placa NON (1, 3, 5, 7 y 9) deberán suspender su circulación en un horario de 5:00 a 22:00 horas.

Este programa busca reducir la contaminación del aire en la zona metropolitana y aplica tanto para vehículos con holograma 1 como para aquellos que no cuentan con verificación ambiental vigente.

¿A quiénes NO afecta el Hoy No Circula Sabatino?

Existen algunas excepciones a esta restricción. Podrán circular sin problema los siguientes vehículos:

Autos con holograma 0 y 00 .

. Vehículos híbridos o eléctricos .

. Unidades destinadas a emergencias y seguridad pública .

. Transporte de personas con discapacidad .

. Transporte público y de carga con permisos especiales.

El programa Hoy No Circula del sábado 11 de mayo incluye a vehículos con holograma 1 terminación par. |Sitio oficial Sedema

Si tu auto tiene holograma 1 y su placa termina en número NON (1, 3, 5, 7 o 9), no podrá circular este sábado 15 de marzo.

Multas por infringir el Hoy No Circula Sabatino

Los conductores que no respeten el Hoy No Circula pueden ser sancionados con una multa económica, la cual oscila entre 20 y 30 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA).

Esto equivale a:

Mínimo: 2,074.80 pesos .

. Máximo: 3,112.20 pesos.

Las multas pueden ser aplicadas por agentes de tránsito en la CDMX y Edomex, así como por cámaras de vigilancia que detectan placas en circulación fuera de lo permitido. Si un conductor es sancionado, deberá cubrir el monto antes de poder liberar su vehículo del corralón, en caso de que haya sido remitido.

Objetivo del programa Hoy No Circula

El Hoy No Circula Sabatino es parte de las estrategias de la CAMe para controlar los niveles de contaminación en la zona metropolitana. En días con mala calidad del aire, las restricciones pueden ser aún más estrictas con la activación de la Fase 1 de Contingencia Ambiental, lo que afecta a más vehículos por el Doble Hoy No Circula.

Las autoridades recomiendan a los conductores revisar con anticipación las restricciones semanales y verificar que su automóvil cumpla con la normativa vigente para evitar sanciones.

Para mantenerse informado sobre cambios o modificaciones en el programa, se recomienda consultar fuentes oficiales como la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) de la CDMX y la Comisión Ambiental de la Megalópolis.