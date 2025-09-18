Hoy No Circula jueves 18 de septiembre: Engomado y placas que descansan en CDMX y Edomex
Las lluvias continúan en la CDMX y el Edomex, al igual que el Hoy No Circula; consulta en FIA el calendario para que este jueves no salgas con multas.
¡Atención, conductores! El programa Hoy No Circula sigue vigente este jueves 18 de septiembre en la Ciudad de México (CDMX) y 48 municipios del Estado de México (Edomex).
Como cada jueves, se aplican restricciones según el engomado y la terminación de placas, con el fin de reducir la contaminación del aire que afectan al Valle de México, a pesar de que el temporal de lluvias ha ayudado a mejorar los niveles.
¿Qué autos no circulan este jueves 18 de septiembre?
Este jueves, los vehículos que no podrán circular son aquellos con:
- Engomado verde
- Terminación de placa 1 y 2
- Holograma 1 y 2
La restricción aplica durante todo el día, tanto en el horario matutino como vespertino. En caso de no respetar la disposición oficial, el automovilista podrá hacerse acreedor a una multa que va de 2 mil 260 a 3 mil 300 pesos.
Aunque si las autoridades lo consideran necesario, el vehículo también podría ser trasladado a un depósito, por lo que puede costar más dinero de lo contemplado en la sanción.
Alternativas para circular todos los días en la CDMX y Edomex
Para quienes necesitan trasladarse de manera regular, existen opciones que permiten esta movilidad sin incumplir el reglamento y ser acreedor a multas. Tal es el caso de:
- Vehículos eléctricos o híbridos no están sujetos a las restricciones.
- Autos con tarjeta de circulación de emergencia o permisos especiales pueden transitar según la normativa vigente.
- Autos con Pase Turístico hasta por 14 días.
- Servicios de transporte privado como taxis.
- Servicios funerarios o de ambulancias.
Municipios en Edomex donde aplica el Hoy No Circula desde julio 2025
- Atizapán de Zaragoza
- Coacalco de Berriozábal
- Cuautitlán
- Cuautitlán Izcalli
- Chalco
- Chicoloapan
- Chimalhuacán
- Ecatepec de Morelos
- Huixquilucan
- Ixtapaluca
- La Paz
- Naucalpan de Juárez
- Nezahualcóyotl
- Nicolás Romero
- Tecámac
- Tlalnepantla de Baz
- Tultitlán
- Valle de Chalco
Municipios a donde se extendió el programa desde julio de 2025:
- Zona Oriente: Amecameca, Atenco, Ayapango, Chiautla, Texcoco, entre otros.
- Valle de Toluca: Almoloya de Juárez, Lerma, Metepec, San Mateo Atenco, Toluca, Zinacantepec.
- Valle de Santiago Tianguistenco: Tianguistenco, Capulhuac, Texcalyacac, Xalatlaco, Almoloya del Río, Atizapán.
En el caso de Toluca, los habitantes pueden estar tranquilos, ya que durante los últimos meses del año no se aplicarán multas por no cumplir con el programa. Sin embargo, a partir de enero de 2026, las sanciones serán parejas.
A partir del 1 de julio entrará en vigor el Programa "Hoy No Circula", para las zonas del Valle de Toluca y Santiago Tianguistenco.— Gobierno del Estado de México (@Edomex) July 1, 2025
En el #EstadoDeMéxico trabajamos para mejorar la calidad del aire y reducir las emisiones contaminantes en diferentes municipios mexiquenses. pic.twitter.com/nvjh9kArNZ