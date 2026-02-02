¡Aumentarán las multas! Consulta el Hoy No Circula de este lunes 2 de febrero

Febrero ha llegado y con él, el primer gran ajuste para los bolsillos de los automovilistas en la Ciudad de México y el Estado de México. A partir de este lunes, cualquier descuido con el programa Hoy No Circula te saldrá más caro que el mes pasado.

La actualización anual de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) ya es una realidad en las boletas de infracción, por lo que es fundamental estar al tanto de quién puede detenerte y cuánto deberás pagar si decides sacar tu auto el día que le toca "descansar".

¿Qué autos descansan hoy lunes 2 de febrero?

A pesar de ser un día de asueto por el aniversario de la Constitución, el programa opera de manera regular de las 05:00 a las 22:00 horas, a menos que las autoridades emitan un comunicado de última hora. Los vehículos que no pueden circular hoy son:



Engomado: Amarillo.

Terminación de placas: 5 y 6.

Hologramas: 1 y 2. Los autos con holograma "0", "00", híbridos y eléctricos pueden circular sin restricciones, al igual que aquellos que cuenten con Pase Turístico vigente.

Programa Hoy No Circula: Los autos que descansan el lunes en la CDMX y Edomex

El nuevo costo de la multa: ¿Cuánto pagarás si no cumples con el Hoy No Circula?

A partir del 1 de febrero, el valor de la UMA subió a $117.31 pesos. Como la ley estipula que la multa por circular en día restringido es de 20 a 30 veces este valor, los nuevos montos oficiales para este 2026 son:



Mínima: 2 mil 346.20 pesos.

2 mil 346.20 pesos. Máxima: 3 mil 519.30 pesos.

A esto debes sumarle el costo del arrastre de la grúa y los días que el vehículo pase en el depósito (corralón), lo que podría elevar el gasto total por encima de los 5 mil pesos en un solo día.

¿Quién sí puede infraccionar por el incumplimiento del Hoy No Circula?

En este inicio de mes, los operativos de vigilancia se intensifican. En la CDMX, no cualquier policía puede ponerte una multa; solo los agentes de la Subsecretaría de Control de Tránsito están facultados para hacerlo.

Deben portar un brazalete distintivo y utilizar el dispositivo electrónico para emitir la boleta. En el Edomex, son las mujeres agentes de tránsito (con uniforme negro y naranja) quienes lideran estas sanciones en vialidades estatales como Periférico Norte o la Vía López Portillo.

Verificación vehicular: No lo dejes para el final

Febrero es el mes clave para los autos con engomado amarillo. Si tu placa termina en 5 o 6, este es tu segundo y último mes para realizar la verificación correspondiente al primer semestre de 2026.

Si no verificas a tiempo, a la multa por circular hoy se le sumará la multa por verificación extemporánea, que también ha subido de precio con el ajuste de la UMA. No permitas que un trámite de 700 pesos se convierta en una deuda de miles.