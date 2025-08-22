¿Tienes planes para el viernes? Consulta el Hoy No Circula para este 22 de agosto

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) informó que para el viernes 22 de agosto de 2025, el programa Hoy No Circula restringe la circulación de vehículos con engomado azul. Esta medida aplica tanto en la Ciudad de México (CDMX) como en varios municipios del Estado de México (Edomex).

¿Qué autos no circulan este viernes 22 de agosto?

De acuerdo con la normativa, deberán suspender su circulación los vehículos particulares con:

Engomado azul

Terminación de placas 9 y 0

Hologramas 1 y 2

Los autos con hologramas 0 y 00 quedan exentos, al igual que los vehículos híbridos, vehículos de emergencias como ambulancias o patrullas y autos eléctricos.

¿Qué pasa si no respeto el Hoy No Circula CDMX o Edomex?

No respetar el Hoy No Circula viernes 22 de agosto puede derivar en multas económicas significativas y en la inmovilización del vehículo mediante el arrastre al corralón. En la CDMX, las sanciones pueden superar los 2,500 pesos, mientras que en el Edomex varían según el municipio. Además de la sanción monetaria, se incrementan los costos por arrastre y estancia en el depósito vehicular.

Por ello, las autoridades recomiendan a los conductores verificar con anticipación qué día les corresponde descansar, ya que el operativo se mantiene de manera estricta con apoyo de elementos de tránsito y cámaras de vigilancia.

En qué municipios aplica el Hoy No Circula en Edomex

El programa no solo rige en la capital, sino también en 18 municipios del Estado de México conurbados a la CDMX. Entre ellos se encuentran: Atizapán de Zaragoza, Coacalco, Cuautitlán, Naucalpan, Huixquilucan, Nezahualcóyotl, Ecatepec, Tlalnepantla, entre otros.

Cabe señalar que el Hoy No Circula en CDMX y Edomex busca disminuir las emisiones contaminantes, especialmente en temporadas donde las condiciones ambientales limitan la dispersión de ozono y partículas finas. Con la restricción, la CAMe pretende reducir la carga vehicular y mejorar la calidad del aire para los más de 20 millones de habitantes que residen en la zona metropolitana.

Mantenerse informado y cumplir con la normativa evitará sanciones y contribuirá al cuidado del medio ambiente.