Barra Mexicana de Abogados condena violencia en marcha de generación Z; ofrece apoyo legal a los detenidos

La Barra Mexicana, Colegio de Abogados A.C. (BMA) condenó los actos de violencia y el uso desmedido de la fuerza policial registrados durante la marcha convocada por la "generación Z", ocurrida el pasado 15 de noviembre en el Zócalo de la Ciudad de México (CDMX).

A través de un comunicado oficial en sus redes sociales, la organización de juristas denunció graves violaciones a los derechos humanos por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), esto, después de golpear y detener arbitrariamente a jóvenes manifestantes.

Barra Mexicana de Abogados exige liberación de jóvenes

La BMA calificó los hechos como un atentado contra los derechos fundamentales de libertad de expresión, reunión pacífica, integridad física y debido proceso, protegidos por el Artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Ante la gravedad de la situación, la Barra exigió la liberación inmediata de las personas que fueron detenidas de manera arbitraria, además de una investigación transparente y expedita de los hechos y la sanción a las autoridades responsables de los abusos.

La Barra Mexicana, Colegio de Abogados, expresa su enérgica condena a los actos de violencia registrados durante la manifestación del sábado 15 de noviembre, en los que resultaron vulnerados derechos fundamentales de diversas personas que ejercían, en su inmensa mayoría, su…

Además, en un gesto de solidaridad, la BMA anunció que, a través de la Fundación Barra Mexicana, ofrecerá apoyo y orientación legal (pro bono) a las víctimas y sus familiares para asegurar que tengan acceso a la justicia y una defensa adecuada.

"Hacemos un llamado a las autoridades de la capital para que garanticen la seguridad y el respeto irrestricto a los derechos humanos en todas las manifestaciones futuras", sentenció la organización.

Vinculan a proceso a 8 detenidos de la marcha de generación Z

Minutos antes de las tres de la madrugada de este miércoles, concluyó la maratónica audiencia en el Reclusorio Norte, donde se definió la situación jurídica de ocho de los detenidos relacionados con la marcha de la generación Z. El juez determinó vincular a proceso a los ocho imputados, aunque con medidas cautelares distintas.

De los ocho detenidos, tres fueron acusados de tentativa de homicidio, un grave delito. Sin embargo, el juez determinó que solo dos de ellos permanecerán en prisión preventiva mientras avanza la investigación complementaria.