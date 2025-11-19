Gabriel Pérez fue uno de los detenidos durante la Marcha de la Generación ‘Z’, el pasado sábado 15 de noviembre, en el Zócalo de la CDMX; fue imputado por robo y lesiones, el juez lo vinculó a proceso y le permitió seguir el juicio en libertad, bajo la medida de firmar cada 15 días ante la unidad de supervisión.

La detención de Gabriel Pérez: golpes, acusaciones y una versión que busca ser escuchada

En entrevista en Hechos AM con Otoniel Martínez, Vaitiare Mateos y Leo Arriaga; Gabriel Pérez, acompañado de su abogado, Ricardo Colorado, para dar detalles sobre cómo se vivió este incidente y cómo avanzan las investigaciones.

“Realmente terrible, debo explicar que, en realidad, el gobierno no está realmente ayudando a las personas, sinceramente. Como ustedes lo pueden notar, yo estoy golpeado; fui golpeado de forma muy injusta. Estaba cerca de la valla de contención y, al momento en que la quitaron, salió el equipo de policía de la CDMX y me golpeó sin piedad, totalmente descontrolados.

“Después me encarcelaron y me obligaron a pasar un terrible trauma en el que yo creo que nadie quiere estar. Sinceramente, si lo que busca el gobierno actualmente es amedrentar a la población, creo que lo pueden conseguir, porque lo están haciendo bien”, explicó Gabriel Pérez.

El señalado indicó que su apariencia física también fue un factor que contribuyó a que las autoridades arremetieran contra él.

“Resulta que yo no tengo un tatuaje, soy calvo, y tengo una micropigmentación capilar y por este motivo, de hecho, fui inculpado por homicidio culposo y tentativa de homicidio, pero ya jamás toque a nadie, no hice daño.

“Simplemente me acerqué a la valla demasiado y un oficial me llamó me dijo que me iba proteger y en ves de eso me golpearon innumerables veces, usaron extintores para golpear mi cabeza, de milagro estoy vivo, sino fuera por mi abogado estaría en un lugar horrible, peor que el infierno”.

Qué sigue en el caso: la defensa legal y las irregularidades que denuncian tras la Marcha ‘Z’

Ante la violencia ejercida y los señalamientos de que se les acusa, el abogado Ricardo Colorado explicó qué procederá legalmente tras esta detención arbitraria.

“Nosotros lo que vamos a buscar es que él salga totalmente absuelto, por que logramos acreditar en el debate de medidas cautelares que él es una persona que no pone en riesgo a la comunidad, que es una persona que tiene un arraigo en la CDMX.

“Realmente estoy contento, pero a la vez preocupado, porque no por llevarme la libertad de mi defendido, aún hay gente que se quedó, que vive en la CDMX y que tiene arraigo”, sentenció Ricardo Colorado.