Capturan a “El Licenciado”, autor intelectual del asesinato de Carlos Manzo; revelan CHAT del complot

Autoridades federales y estatales capturaron a Jorge Armando "N", alias “El Licenciado”, identificado como uno de los autores intelectuales y líderes que planearon y ordenaron el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo.

A través de una conferencia de prensa de Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), se confirmó la detención, realizada el 17 de noviembre de 2025 en el centro de Morelia, y se puso al descubierto que detrás del crimen está una célula criminal ligada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

La captura de "El Licenciado" fue resultado de un análisis de evidencias y una intensa coordinación interinstitucional, según informó el secretario de seguridad, que también permitió seguir la pista de los sicarios que ejecutaron el atentado.

El chat del complot: Minuto a minuto del asesinato de Carlos Manzo

La investigación de la Fiscalía General del Estado de Michoacán reveló la existencia de un grupo de mensajería, dirigido por "El Licenciado", donde se coordinó el ataque al alcalde Carlos Manzo. El análisis de las conversaciones mostró el escalofriante seguimiento en tiempo real del crimen:



18:06 HRS: Ramiro "N", uno de los sicarios, envió un video al grupo donde se observa la ubicación de la jardinera de la Plaza Morelos, informando que se encontraba en el sitio para ubicar al "cliente" (el apodo que usaban para referirse al alcalde).

19:45 HRS: Los integrantes del grupo confirmaron que Carlos Manzo ya se encontraba en el festival y que su presencia era pública en redes sociales.

20:00 HRS: Ramiro "N" indicó que las autoridades ya estaban atendiendo a Carlos Manzo, compartiendo un video del lugar momentos después de la agresión.

20:14 HRS: Ramiro "N" pidió que recogieran a su colaborador, Fernando Josué "N", lo que confirma la fuga tras el atentado.

La Fiscalía señaló que el análisis de estas conversaciones y el trabajo de inteligencia permitieron seguir la pista de "El Licenciado", quien intentó evadir su localización cambiando chips telefónicos.

La captura se realizó en la zona Centro de Morelia, la tarde del 17 de noviembre, informan en



Los sicarios abatidos de Carlos Manzo

La detención de Jorge Armando "N" es el golpe final a esta célula, ya que los autores materiales del homicidio también fueron neutralizados:



Víctor Manuel "N" (el presunto autor material del homicidio) fue abatido en el lugar del ataque.

(el presunto del homicidio) fue abatido en el lugar del ataque. Ramiro "N" y Fernando Josué "N" (los acompañantes) fueron encontrados sin vida el 10 de noviembre de 2025 sobre la carretera Uruapan-Paracho. Sus cuerpos fueron localizados por las autoridades que seguían el rastro de la célula.

La captura de Jorge Armando "N" se realizó el 18 de noviembre en Morelia, asegurándosele un arma de fuego, cargadores, identificación, dos equipos telefónicos, un vehículo y una bolsa con droga (sustancia cristalina). Con esta detención, se considera desmantelada la estructura intelectual y operativa detrás del asesinato del alcalde de Uruapan.

