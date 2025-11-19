UNAM exige claridad: Rector pide investigar si detenidos del 15N son culpables o víctimas de abuso policial

El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Leonardo Lomelí, alzó la voz para exigir que se realicen investigaciones exhaustivas sobre los estudiantes detenidos durante la manifestación del pasado 15 de noviembre. El objetivo es determinar con certeza si los jóvenes realmente cometieron actos vandálicos o si fueron víctimas de abuso policial.

Rector de la UNAM pide investigar casos de violencia del 15N

Tras participar en la celebración del Día Mundial de la Filosofía en el Senado, el rector Lomelí se mostró cauteloso sobre las imputaciones realizadas por la autoridad capitalina contra los detenidos.

El rector de la UNAM, Leonardo Lomelí, pidió que se esclarezcan las detenciones realizadas durante la manifestación del pasado 15 de noviembre, luego de que estudiantes universitarios acusaran abusos policiales y detenciones arbitrarias. pic.twitter.com/9PAC9ocvlN — Angel Gallegos (@gallegoso) November 19, 2025

"Habrá que ver quiénes fueron los detenidos y también qué es lo que se les imputa. Se tendrán que llevar a cabo las investigaciones para determinar si realmente ellos fueron los que cometieron estos hechos de violencia y, de no ser el caso, se tendrá que buscar a los que realmente lo cometieron", sentenció.

La postura de la UNAM frente a marcha del 20 de noviembre

Sobre la situación interna de la Universidad, el rector aseguró que la estabilidad se está recuperando y que la institución no se paralizará ante paros o amenazas en facultades como la de Ciencias Políticas y Sociales.

Sin embargo, mostró extrañeza ante una convocatoria que circula en redes para una marcha o concentración este 20 de noviembre en Ciudad Universitaria, señalando errores que sugieren que podría no ser organizada por universitarios.

"Se habla de la 'Universidad Autónoma de México'. Es un nombre que alguna vez tuvo, pero nosotros somos la Universidad Nacional Autónoma de México. Entonces no sabemos si son colectivos de la universidad o si son otras personas que están convocando", explicó Lomelí, destacando la ambigüedad de la convocatoria.

Segunda marcha de la generación Z: Fecha, horario y ruta

Tras la controversia y la represión policial de su primera manifestación, la generación Z ha anunciado la fecha de su segunda marcha en la capital. La fecha convocada es igualmente el jueves 20 de noviembre a las 9 horas del Ángel de la Independencia y se prevé que recorra Paseo de la Reforma para finalmente avanzar hacia el Zócalo Capitalino.