Evita pagar enormes MULTAS; Los autos que tienen que respetar el Hoy No Circula este 22 de junio

Antes de salir de casa este lunes 22 de junio de 2026, conviene revisar dos veces las placas y el holograma del vehículo. El programa Hoy No Circula continúa vigente en la Ciudad de México y el Estado de México con el objetivo de disminuir las emisiones contaminantes y mejorar la calidad del aire. Ignorar la restricción puede traducirse en una multa de varios miles de pesos e incluso en el traslado del automóvil al corralón.

Hoy No Circula para el lunes 22 de junio: ¿qué vehículos deberán descansar?

El calendario del programa ambiental establece que este lunes 22 de junio de 2026 no podrán circular los automóviles que cuenten con las siguientes características:



Engomado amarillo.

Terminación de placas 5 y 6.

Holograma de verificación 1 y 2.

La medida estará vigente en todas las alcaldías de la Ciudad de México, así como en los municipios mexiquenses que forman parte de la zona metropolitana donde opera el programa.

La recomendación para los conductores es verificar estos datos antes de poner en marcha el vehículo, ya que las autoridades realizan operativos de supervisión durante toda la jornada.

Calendario del Hoy No Circula|Sedema

¿Cuál es el horario de la restricción vehicular?

El programa Hoy No Circula se aplica desde las 05:00 horas y concluye a las 22:00 horas del mismo lunes.

Fuera de ese horario, los automovilistas pueden transitar con normalidad, siempre y cuando no exista una contingencia ambiental que modifique las restricciones habituales.

Este horario suele generar confusión entre algunos conductores, por lo que las autoridades insisten en respetarlo para evitar sanciones innecesarias.

¿Cuánto cuesta no respetar el Hoy No Circula?

No cumplir con el programa puede salir mucho más caro que dejar el automóvil en casa.

Las sanciones económicas contemplan multas equivalentes a 20 y hasta 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA), lo que representa un monto aproximado de 2 mil 300 a 3 mil 500 pesos, dependiendo de la infracción aplicada.

Pero el gasto no termina ahí. Si el vehículo es remitido al corralón, el propietario también deberá cubrir los costos por arrastre de grúa y resguardo, incrementando considerablemente el desembolso.

¿Quién puede levantar la infracción?

En la Ciudad de México, únicamente los agentes de tránsito pertenecientes a la Secretaría de Seguridad Ciudadana están facultados para imponer sanciones relacionadas con el programa.

Mientras tanto, en el Estado de México, la infracción puede ser aplicada por elementos de tránsito estatales o municipales, según la vialidad donde se detecte el incumplimiento.

Por ello, las autoridades recomiendan atender la restricción desde el inicio de la jornada y evitar contratiempos.

Municipios donde también aplica el programa

Además de toda la Ciudad de México, el Hoy No Circula opera en diversos municipios del Estado de México, entre ellos:

