Rumbo a 2027: ¿Cuántos estados gobierna cada partido político?

De cara a la mitad de la administración federal, el panorama geopolítico de México se alista para una reconfiguración. Los partidos políticos y coaliciones ya preparan sus cómo se distribuye el mapa de gobernadores actualmente y qué entidades cambiarán de mandatario.

Los estados que gobierna cada partido político en 2026

El mapa político de la República Mexicana se encuentra dominado de forma mayoritaria por la coalición oficialista, seguida por bastiones específicos de la oposición y partidos independientes. La distribución actual de las 32 entidades federativas queda de la siguiente manera:



Morena (23 estados): Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Ciudad de México, Colima, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa

Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Ciudad de México, Colima, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, PAN (4 estados): Aguascalientes, Chihuahua, Guanajuato y Querétaro.

Aguascalientes, Chihuahua, Guanajuato y Querétaro. PRI (2 estados): Coahuila y Durango.

Coahuila y Durango. Movimiento Ciudadano (2 estados): Jalisco y Nuevo León.

Jalisco y Nuevo León. Partido Verde - PVEM (1 estado): San Luis Potosí.

¿Qué estados elegirán gobernador en elecciones en 2027?

En la jornada electoral del domingo 6 de junio de 2027 se renovará más de la mitad del mapa territorial del país. En total, 17 entidades federativas elegirán un nuevo gobernador o gobernadora, poniendo a prueba la hegemonía de Morena (que arriesga 12 plazas) y la resistencia de los bastiones de la oposición.

Las 17 entidades que renovarán gubernatura son:



Aguascalientes Baja California Baja California Sur Campeche Chihuahua Colima Guerrero Michoacán Nayarit Nuevo León Querétaro Quintana Roo San Luis Potosí Sinaloa Sonora Tlaxcala Zacatecas

Estados como Chihuahua y Querétaro, que son gobernados por Acción Nacional, serán un reto para la oposición para poder medir su fuerza y así mantenerlos. Por otro lado, estados como Sinaloa, Sonora y Guerrero, representan focos rojos debido a la constante presión de la narcopolítica y los duros señalamientos de la oposición, académicos y agencias internacionales sobre la presunta infiltración de cárteles en las estructuras locales de gobierno.

Cabe señalar que, además de estas 17 gubernaturas, en las 32 entidades del país se votará de forma simultánea por la renovación completa de los 500 escaños de la Cámara de Diputados en San Lázaro, congresos locales y más de 2 mil ayuntamientos.