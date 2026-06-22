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Rumbo a 2027: ¿Cuántos estados gobierna cada partido político?

Consulta el mapa político actual de México de cara a las elecciones de 2027. Descubre cuántos estados gobierna cada partido y las 17 entidades que votarán el próximo año.

El mapa político rumbo a elecciones 2027
¿Cuántos estados gobierna Morena en 2026? El mapa político rumbo a elecciones 2027|Gemini.

Escrito por: América López

De cara a la mitad de la administración federal, el panorama geopolítico de México se alista para una reconfiguración. Los partidos políticos y coaliciones ya preparan sus cómo se distribuye el mapa de gobernadores actualmente y qué entidades cambiarán de mandatario.

Los estados que gobierna cada partido político en 2026

El mapa político de la República Mexicana se encuentra dominado de forma mayoritaria por la coalición oficialista, seguida por bastiones específicos de la oposición y partidos independientes. La distribución actual de las 32 entidades federativas queda de la siguiente manera:

  • Morena (23 estados): Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Ciudad de México, Colima, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.
  • PAN (4 estados): Aguascalientes, Chihuahua, Guanajuato y Querétaro.
  • PRI (2 estados): Coahuila y Durango.
  • Movimiento Ciudadano (2 estados): Jalisco y Nuevo León.
  • Partido Verde - PVEM (1 estado): San Luis Potosí.

¿Qué estados elegirán gobernador en elecciones en 2027?

En la jornada electoral del domingo 6 de junio de 2027 se renovará más de la mitad del mapa territorial del país. En total, 17 entidades federativas elegirán un nuevo gobernador o gobernadora, poniendo a prueba la hegemonía de Morena (que arriesga 12 plazas) y la resistencia de los bastiones de la oposición.

Las 17 entidades que renovarán gubernatura son:

  1. Aguascalientes
  2. Baja California
  3. Baja California Sur
  4. Campeche
  5. Chihuahua
  6. Colima
  7. Guerrero
  8. Michoacán
  9. Nayarit
  10. Nuevo León
  11. Querétaro
  12. Quintana Roo
  13. San Luis Potosí
  14. Sinaloa
  15. Sonora
  16. Tlaxcala
  17. Zacatecas

Estados como Chihuahua y Querétaro, que son gobernados por Acción Nacional, serán un reto para la oposición para poder medir su fuerza y así mantenerlos. Por otro lado, estados como Sinaloa, Sonora y Guerrero, representan focos rojos debido a la constante presión de la narcopolítica y los duros señalamientos de la oposición, académicos y agencias internacionales sobre la presunta infiltración de cárteles en las estructuras locales de gobierno.

Cabe señalar que, además de estas 17 gubernaturas, en las 32 entidades del país se votará de forma simultánea por la renovación completa de los 500 escaños de la Cámara de Diputados en San Lázaro, congresos locales y más de 2 mil ayuntamientos.

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