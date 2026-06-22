La conferencia para abrir la semana se centró en la presentación de los precios de los mercados y la vigilancia de costos en insumos básicos. Desde el Salón de la Tesorería de Palacio Nacional, las autoridades detallaron el comportamiento de las tarifas de distribución antes de abrir el espacio a las preguntas de los reporteros. En Azteca Noticias te contamos qué se dijo en la sesión.

¿De qué trató la mañanera de Sheinbaum de hoy lunes 22 de junio de 2026?