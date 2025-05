Hoy No Circula 23 de mayo: ¿Qué autos descansan los viernes sin contingencia en CDMX y Edomex?

Este viernes, 23 de mayo de 2025, no habrá doble Hoy No Circula en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex), de acuerdo con el último reporte de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe).

Pese a la presencia de partículas de menos de 2,5 micras (PM2,5) en diversas alcaldías, no se requirió activar ninguna contingencia ambiental, por lo que el Hoy No Circula se aplica con normalidad y con restricciones para estos autos:



Engomado azul

Placas terminación 9 y 0

Holograma 1 y 2

¿Qué vehículos no circulan este viernes?|CAME

¿Qué autos pueden circular los viernes en CDMX y Edomex?

Aunque el programa Hoy No Circula se encuentra activo de lunes a sábado en el Valle de México, hay algunos conductores que pueden evadir estas restricciones:



Vehículos con holograma 0 y 00.

Vehículos eléctricos e híbridos.

Vehículos de emergencia y servicios esenciales.

Vehículos para personas con discapacidad.

Además, los taxis pueden circular entre las 5:00 y las 10:00 horas, y los vehículos con pase turístico también están exentos sin importar el día o el holograma que tengan. Pero esto no aplica para placas foráneas.

¿Qué son las partículas PM2.5 y cómo afectan la salud?

Las partículas PM2.5 son uno de los principales contaminantes atmosféricos que afectan la salud y la calidad del aire en la Zona Metropolitana del Valle de México.

Debido a su tamaño microscópico, estas partículas pueden penetrar profundamente en los pulmones e incluso llegar al torrente sanguíneo, provocando efectos adversos, especialmente en niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias o cardiovasculares.

Estas partículas se generan principalmente por emisiones de vehículos automotores, quema de combustibles, incendios forestales y procesos industriales. Cuando los niveles de PM2.5 son altos, la visibilidad disminuye y se incrementa el riesgo de enfermedades como asma, bronquitis, enfermedades pulmonares crónicas.

El programa Hoy No Circula aplica en CDMX y Edomex.|Secretaría del Medio Ambiente.

Multas por no respetar el Hoy No Circula en la CDMX y Edomex

No seguir las restricciones del programa Hoy No Circula puede generar multas, que ascienden a los 2 mil y 3 mil pesos mexicanos, dependiendo del municipio y la autoridad que aplique la infracción.

Las sanciones aplican sin importar si el conductor asegura desconocer la restricción. Por ello, es importante verificar diariamente las condiciones del aire y el calendario del programa.