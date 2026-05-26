MCCI cumple 10 años: 536 mil mdp en corrupción documentada bajo el acoso del gobierno

Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) cumple 10 años de existencia en medio de un escenario de asedio institucional sin precedentes. A lo largo de una década de periodismo de investigación y análisis de políticas públicas, la organización civil ha destapado más de 850 investigaciones que exhiben redes de colusión y desvíos de recursos públicos por un monto superior a los 536 mil millones de pesos (unos 31 mil millones de dólares).

Para poner la cifra en perspectiva ciudadana: las revelaciones de la organización equivalen a documentar un desfalco diario de 147 millones de pesos, lo que representa unos 6 millones de pesos por hora o 102 mil pesos cada minuto. Las indagatorias han alcanzado a los tres poderes de la Unión, gobernadores, sindicatos, empresarios y partidos políticos de todas las ideologías, demostrando que la corrupción en el país no tiene color preferido.

🔴 Hoy en MCCI cumplimos 10 años de investigar para exhibir la corrupción en México.

Han sido años de ataques y resistencia, pero seguimos trabajando con independencia y compromiso.



Gracias por acompañarnos en este camino. https://t.co/23WUyndGj6 pic.twitter.com/WS2K08Sqa9 — Mexicanos Contra la Corrupción (@MXvsCORRUPCION) May 26, 2026

El inventario del saqueo: De la Estafa Maestra a la Casa Gris

El portafolio de investigaciones de MCCI incluye los escándalos más emblemáticos del México contemporáneo. En sus archivos destacan golpes periodísticos como La Estafa Maestra, los sobornos de la constructora brasileña Odebrecht, la red de empresas fantasma de Javier Duarte en Veracruz, los saqueos inmobiliarios de Roberto Borge en Quintana Roo, y el fraude de la Operación Safiro para desviar recursos públicos hacia campañas electorales.

La organización también puso la lupa sobre el sexenio actual y el anterior, documentando el histórico fraude en Segalmex (cuyas operaciones continúan hoy bajo el nombre de Alimentación para el Bienestar), el conflicto de interés de la Casa Gris, la red criminal del huachicol fiscal, el enriquecimiento del exmando de seguridad Genaro García Luna y los vínculos directos de la clase política con el crimen organizado.

Tres sexenios utilizando el aparato de Estado como venganza

Exhibir al poder ha tenido costos severos para la organización, enfrentando tácticas de intimidación y persecución por parte de las últimas tres administraciones federales:



Enrique Peña Nieto: Utilizó al Servicio de Administración Tributaria (SAT) de forma facciosa para imponerle 12 auditorías exprés a la organización, además de intervenir los teléfonos de sus investigadores con el software espía Pegasus .

Utilizó al Servicio de Administración Tributaria (SAT) de forma facciosa para imponerle 12 auditorías exprés a la organización, además de intervenir los teléfonos de sus investigadores con el software espía . Andrés Manuel López Obrador: Convirtió a MCCI en el blanco predilecto de sus conferencias matutinas, sumando más de 300 ataques directos. Además, operó con agencias internacionales para intentar ahogar su financiamiento. Su presidenta fue blanco de 111 menciones hostiles, acusaciones penales de "traición a la patria" y la filtración ilegal de los datos fiscales de consejeros, periodistas y proveedores.

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Claudia Sheinbaum: En una de las medidas más recientes para asfixiar su operatividad, la actual administración federal le retiró a MCCI la autorización como donataria autorizada, a pesar de que la organización ha cumplido con cada una de sus obligaciones fiscales y de transparencia.

A pesar de este apagón financiero promovido desde Palacio Nacional, MCCI aclaró que legalmente puede y seguirá recibiendo aportaciones de la ciudadanía. La organización sentenció que, en un contexto marcado por la desaparición de las instituciones de transparencia y el ocultamiento de información oficial, mantendrán su labor independiente financiada exclusivamente por la sociedad civil, bajo la premisa de que mientras exista impunidad para los poderosos, habrá razones para investigar.

