Estos autos no circulan el jueves 15 diciembre en CDMX y Edomex

El Hoy No Circula indica qué los autos no circulan durante el jueves 15 de diciembre, en la Ciudad de México (CDMX) y en la zona conurbada del Estado de México (Edomex) son los que tengan engomado verde, terminación de placa 1 y 2, holograma 1 y 2.

Estas restricciones aplican este jueves 15 de diciembre desde las 5:00 a las 22:00 horas, en las 16 alcaldías de la CDMX y los 18 municipios conurbados del Edomex.

Hoy No Circula en CDMX y Edomex: Estos son los autos que descansan el jueves 31 de agosto

Qué días no circulan los autos foráneos

El calendario del programa Hoy No Circula explica cuáles autos foráneos no circulan según el día de la semana y el último dígito de su placa. Por ejemplo, si termina en 5 la placa, los autos no circulan los lunes.

Los foráneos no circulan todos sábados pues se consideran holograma 2, a menos de que verifiquen voluntariamente en la CDMX o Edomex. Adicionalmente de lunes a viernes de 5:00 a 11:00 horas.

Qué pasa si me agarran en el Hoy No Circula

La multa por violar las restricciones del Hoy No Circula es de casi dos mil pesos, de acuerdo con la legislación vigente en la CDMX. En el Edomex será de más de mil pesos aproximadamente.

Qué terminación de placas no circulan en el Edomex

El jueves 15 de diciembre los autos que no circulan en los 18 municipios conurbados del Edomex, según el programa Hoy No Circula son los que tengan engomado verde, terminación de placa 1 y 2, holograma 1 y 2.

Atizapán de Zaragoza

Coacalco de Berriozábal

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chicoloapan

Chimalhuacán

Ecatepec de Morelos

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan de Juárez

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla de Baz

Tultitlán

Valle de Chalco

¿Cuándo hay Doble Hoy No Circula en CDMX?

El Doble Hoy No Circula se aplica cuando se activa la Fase I de la contingencia ambiental en la Zona Metropolitana del Valle de México, principalmente la CDMX y el Edomex.

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) es la dependencia que anuncia a través de redes sociales su implementación tanto en la capital como en la zona metropolitana.

Hasta el momento, este jueves 15 de diciembre no hay Doble Hoy No Circula.

Calendario del Hoy No Circula noviembre de 2022

Viernes 16 de noviembre: vehículos con holograma 1, terminación 9 y 0, holograma 1 y 2.

🌞 #FelizDomingoParaTodos☕

Antes de que inicie la semana consulta el #HoyNoCircula vigente en la #ZMVM.

Hologramas 00 y 0 quedan EXENTOS.

Los hologramas 1 y 2 deben respetar las restricciones de circulación.

🚕🚗🚘🚙🚛🏍🚚 pic.twitter.com/3t0Gm4DdmL — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) December 11, 2022

Hoy No Circula Sabatino del 17 de diciembre

El Hoy No Circula Sabatino para el 17 de diciembre aplica para los autos cuyo holograma sea 1, terminación PAR, además de todos los de holograma 2 y los autos foráneos.

¿Cómo saber si mi auto circula hoy?

El gobierno de la CDMX informa a través de la página Hoy No Circula qué autos no circulan con solo ingresar el número de holograma, además del último dígito de la placa se podrá conocer si el auto circula hoy.

Qué autos tienen que hacer la verificación