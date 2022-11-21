Cuáles autos no circulan el lunes 21 de noviembre en CDMX y Edomex
El Hoy No Circula indica cuáles autos no circulan de las 5:00 a las 22:00 horas del lunes 21 de noviembre en CDMX y 18 municipios conurbados del Edomex.
Checa qué autos no circulan este lunes 21 de noviembre en la Ciudad de México (CDMX), que es feridado, y en el Estado de México (Edomex), ya que según con el Hoy No Circula son los que tienen engomado amarillo, terminación 5 y 6, holograma 1 y 2.
El horario en que aplica el Hoy No Circula es de las 5:00 a las 22:00 horas del lunes 21 de noviembre, en las 16 alcaldías de la CDMX y los 18 municipios conurbados del Edomex.
Qué días no circulan los autos foráneos
De acuerdo con el Hoy No Circula, los autos foráneos no circulan un día a la semana, dependiendo del último dígito de su placa, Por ejemplo, si termina en 5 la placa, los autos no circulan los lunes.
También descansan todos sábados, ya que se consideran holograma 2, a menos de que verifiquen voluntariamente en la CDMX o Edomex.
Adicionalmente de lunes a viernes de 5:00 a 11:00 horas.
Qué pasa si me agarran en el Hoy No Circula
La multa por violar las restricciones dell Hoy No Circula es de casi dos mil pesos, de acuerdo con la legislación vigente en la CDMX. En el Edomex será de más de mil pesos aproximadamente.
Qué terminación de placas no circulan en el Edomex
El viernes 18 de noviembre los autos que no circulan en los 18 municipios conurbados del Edomex, según el programa Hoy No Circula son los que tienen el engomado amarillo, terminación 5 y 6, holograma 1 y 2.
Atizapán de Zaragoza
Coacalco de Berriozábal
Cuautitlán Izcalli
Chalco
Chicoloapan
Chimalhuacán
Ecatepec de Morelos
Huixquilucan
Ixtapaluca
La Paz
Naucalpan de Juárez
Nezahualcóyotl
Nicolás Romero
Tecámac
Tlalnepantla de Baz
Tultitlán
Valle de Chalco
¿Cuándo hay Doble Hoy No Circula en CDMX?
El Doble Hoy No Circula se aplica cuando se activa la Fase I de la contingencia ambiental en la Zona Metropolitana del Valle de México, principalmente la CDMX y el Edomex.
La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) es la dependencia que anuncia a través de redes sociales su implementación tanto en la capital como en la zona metropolitana.
Este lunes 21 de noviembre no aplica el Doble Hoy No Circula.
Calendario del Hoy No Circula noviembre de 2022
Martes 22 de noviembre: Engomado rosa, terminación de placa 7 y 8, holograma 1 y 2.
Miércoles 23 de noviembre: Engomado rojo, terminación de placa 3 y 4, holograma 1 y 2.
Jueves 24 de noviembre: Vehículos con engomado verde, terminación de placa 1 y 2, holograma 1 y 2.
Viernes 25 de noviembre: vehículos con holograma 1, terminación 9 y 0, holograma 1 y 2.
🌞 #FelizDomingoParaTodos☕— CAMegalópolis (@CAMegalopolis) November 20, 2022
Antes de que inicie la semana consulta el #HoyNoCircula vigente en la #ZMVM.
Hologramas 00 y 0 quedan EXENTOS.
Los hologramas 1 y 2 deben respetar las restricciones de circulación.
🚕🚗🚘🚙🚛🏍🚚 pic.twitter.com/EW5s0vWkad
Hoy No Circula Sabatino 25 de noviembre 2022
El Hoy No Circula Sabatino para el 25 de noviembre aplica para los autos cuyo holograma sea 1, terminación PAR, además de todos los de holograma 2 y los autos foráneos.
¿Cómo saber si mi auto circula hoy?
El gobierno de la CDMX informa a través de la página Hoy No Circula qué autos no circulan con solo ingresar el número de holograma, además del último dígito de la placa se podrá conocer si el auto circula hoy.
Qué autos tienen que hacer la verificación
Los autos que deben tramitar la verificación vehicular en el mes de noviembre en la CDMX y en el Edomex son los que tienen engomado rojo, terminación 3 y 4, además del engomado verde, terminación de placa 1 y 3.