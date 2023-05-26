¿Qué vehículos descansan este viernes 26 de mayo por el programa Hoy No Circula en CDMX y Edomex?

¿Tienes pensando visitar la Ciudad de México o el Estado de México este viernes 26 de mayo de 2023? Toma precauciones porque el programa Hoy No Circula se encuentra activo y para evitar sanciones Fuerza Informativa Azteca (FIA) te dice qué terminación de placas descansa.

Es importante conocer que el programa Hoy No Circula se encuentra activo de lunes a sábado de 5:00 a 22:00 horas en las 16 delegaciones de la capital del país, así como en gran parte del Edomex .

Toma precauciones y verifica el calendario Hoy No Circula porque las multas por evadir el programa son superiores a los 2 mil pesos. Además, los infractores serán acreedores al traslado del vehículo rumbo al corralón lo que incrementará la suma de las sanciones.

¿Qué autos NO circulan hoy 26 de mayo 2023 en CDMX y Edomex?

Los lineamientos del programa Hoy No Circula establecen que para este viernes los autos que descansan son los que tengan las siguientes características, vehículos con holograma 1 o 2 que tengan:



Engomado azul.

Terminación de placa 9 o 0.

Todos los coches foráneos.

¿Qué vehículos no circulan este viernes? | X: @CAMegalópolis

¿Qué coches SÍ circulan en viernes en la CDMX y Edomex?

¡Que no te sorprenda! Los vehículos que SÍ CIRCULAN este viernes en la CDMX y Edomex sin ninguna restricción son todos aquellos que cumplan con las siguientes características:



Hologramas 0 y 00.

Automóviles con holograma 1 y con placas que terminen en 0 o número par, es decir, 2,4,6,8.

Motocicletas.

Taxis.

Automóviles eléctricos e híbridos de categoría 1 y 2

Carros conducidos por personal de salud

Vehículos que utilicen gas natural como combustible

Transporte escolar

Hoy No Circula sabatino: ¿qué vehículos descansan este último sábado del mes?

Recuerda que el fin de semana el programa Hoy No Circula se encuentra activo y por ser el cuarto y último sábado del mes, los automóviles que deberán descansar este 27 de mayo son:



Holograma 1: con terminación de placa en número PAR, es decir, terminación 2, 4, 6, 8 y 0.

Todos los de holograma 2 con cualquier terminación de placas.

Todos los carros foráneos, de todos los engomados, de todas las terminaciones.

Hoy No Circula Sabatino: ¿Qué terminación de placas descansa?|SedemaCDMX

¿Hoy No Circula aplica para vehículos foráneos en fin de semana en la CDMX?

El Hoy No Circula para los autos foráneos funciona de manera distinta, pues es más estricto con los coches que tienen placas fuera de la CDMX y Edomex. De acuerdo con la Secretaría del Medio Ambiente de la capital del país, en los vehículos que no corresponden a la Ciudad de México o Estado de México, descansan los autos que tengan las siguientes características:



Todos los autos tienen prohibido circular entre las 5 y 11 de la mañana

Los coches con terminación de placa en 9 y 0, la restricción se amplía hasta las 10 de la noche, sin importar el color del engomado.

¡Que no se te pase! El programa aplica para los carros foráneos, de todos los engomados, de todas las terminaciones para los vehículos provenientes de Hidalgo, Morelos, Puebla y Tlaxcala, que podrán circular con los mismos hologramas y restricciones que les aplica a los vehículos del Valle de México.

