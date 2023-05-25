¿Qué carros descansan el jueves 25 de mayo por el Hoy No Circula en CDMX y Edomex?

¡Evita las fuertes multas por el Hoy No Circula! A continuación te presentamos el calendario completo impuesto por la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) sobre los autos que tienen que descansar de manera obligatoria para reducir los niveles de ozono en la Ciudad de México y Estado de México este jueves 25 de mayo.

Para este jueves 25 de mayo de 2023, los carros que descansan son todos los que cuenten con el engomado verde y que tengan terminación de placa 1 y 2; siempre y cuando el holograma de verificación sea 1 o 2. Estos coches no podrán circular en la CDMX ni Edomex desde las 5:00 de la mañana y hasta las 22:00 horas de la noche, cuando se levantan las restricciones.

Sobre los autos con placas fuera de la CDMX y Edomex, estos autos son considerados foráneos y tienen restricciones todos los días sin importar el engomado ni placas, ya que no pueden circular entre las 5 y las 11 de la mañana sin excepciones; mientras que todos lo que tengan terminación de placas en 1 o 2 no podrán circular todo el día.

¿Qué pasa si me detienen por el Hoy No Circula?

¡Atención! Las multas son costosas, así que recuerda respetar los lineamientos del Hoy No Circula, pues en caso de infringir, un policía de tránsito podrá multarte y la cifra asciende a entre 20 y 30 UMA (Unidad de Medida y Actualización), lo que equivale a entre 2 mil 74 pesos y 3 mil 112 pesos mexicanos. Por si fuera poco, a esta suma se le puede añadir el costo de traslado a corralón, que es de 820 pesos, aproximadamente.

¿Qué autos no circulan el jueves 25 de mayo de 2023?

Autos con holograma 1 o 2:

Engomado verde.

Terminación de placas 1 y 2.

El Hoy No Circula busca disminuir los niveles de contaminación en la CDMX y el Edomex, ¿qué autos descansan?|Twitter @CAMe

¿Cuáles son los autos que sí pueden circular durante el Hoy No Circula?

Te recordamos que los autos que sí pueden circular son todos los que tienen el holograma “0" y “00", a los que se le suman coches eléctricos e híbridos, tanto en la Ciudad de México y el Estado de México. Además de las siguientes excepciones especiales.

