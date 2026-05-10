Colonias de Tlalpan se quedarán sin agua: lista y fechas del corte

La onda de calor no da tregua y ante las altas temperaturas, que mejor que estar refrescado, sin embargo, las autoridades de la Ciudad de México (CDMX) confirmaron un corte al suministro de agua en la alcaldía Tlalpan este fin de semana.

Habitantes de la demarcación ubicada al sur de la CDMX enfrentarán cortes y baja presión de agua en distintas colonias. Autoridades dieron a conocer las fechas clave y las colonias donde el suministro podría verse afectado.

¿Qué colonias de Tlalpan no tendrán agua y desde cuándo?

La Secretaría de Gestión Integral del Agua de la CDMX confirmó este corte al suministro para los vecinos de Tlalpan, situación que impactará en los hogares de los pobladores que vivan en las siguientes colonias:



Nueva Oriental Coapa

Coapa

Ex Hacienda Coapa

Mientras que en otras colonias de las alcaldías Iztapalapa e Iztacalco, donde la interrupción sería hoy y el servicio se reanudaría este mismi sábado.

¿Por qué quitarán el agua en colonias de Tlalpan?

El reporte que se dio a conocer en las redes sociales oficiales de la Secretaría de Gestión Integral del Agua indica que el corte al suministro obedece a labores de mantenimiento.

Se informó que se pausará la distribución del agua en las casas debido a trabajos para detección y eliminación de una fuga.

Entonces debido a trabajos para detección y eliminación de la fuga en la avenida Calzada de las Brujas s/n, Coapa se suspenderá la operación del Pozo ISSSTE Coapa 1 y se realizarán movimientos de válvulas por parte de la alcaldía.

Fecha y horarios del corte de agua en colonias de Tlalpan

Esta suspensión a la distribución del líquido para los vecinos de las colonias Nueva Oriental Coapa, Coapa y Ex Hacienda Coapa no será por mucho tiempo. Las labores comenzaron este sábado 9 de mayo de 2026 a las 12:00 horas.

El servicio se restablecerá el domingo 10 de mayo a las 16:00 horas al terminar las labores correspondientes, de acuerdo con la dependencia de gobierno.

Debido a la falta de agua, se pondrá a disposición el servicio de pipas y en caso de ser necesario, estas podrán ser solicitadas a través de la Línea H2O en el *426.