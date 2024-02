¿Habrá restricciones? Así funciona el Hoy No Circula el miércoles 28 de febrero en CDMX

El programa Hoy No Circula sigue su aplicación en la CDMX y el Estado de México; la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) no prevé decretar contingencia, por lo que las restricciones se aplicarán conforme al calendario semanal.

Fuerza Informativa Azteca comparte la terminación de placas y hologramas de aquellos vehículos que no podrán circular, pero también de los que no tendrán complicaciones en sus trayectos a la escuela o el trabajo. Es importante mencionar que la multa subió a partir de febrero de 2024, por lo que los automovilistas ahora pagarán más en caso de incumplir con el programa Hoy No Circula.

¿Qué coches no circulan este miércoles 28 de febrero en CDMX y Edomex?

Los autos que deberán descansar, según los lineamientos de la CAMe y la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México (Sedema) son los siguientes:



Autos con holograma 1 o 2.

Engomado rojo.

Terminación de placas 3 o 4.

Programa Hoy No Circula: Estos son los carros que descansan el miércoles en la CDMX y Edomex | CAPUFE

¿Cuáles son los autos que sí pueden circular durante el Hoy No Circula?

Los autos que sí pueden circular son todos los que tienen el holograma “0" y “00", a los que se le suman coches eléctricos e híbridos, tanto en la Ciudad de México y el Estado de México. Además de las siguientes excepciones especiales:



Taxis circulan de 5:00 a las 10:00 horas los días que tengan restricción por el Hoy No Circula.

Autos de servicios urbanos, (emergencias médicas, salud, seguridad pública, bomberos, rescate, protección civil, de vigilancia ambiental).

Coches de transporte escolar y de personal.

Carros de cortejos fúnebres y servicios funerarios.

Calendario semanal del Hoy No Circula en CDMX y Edomex

Para el 2024, las restricciones del programa Hoy No Circula se aplicarán de lunes a sábado, según la placa y el color del engomado del vehículo. Este es el calendario para el mes de febrero:



Los lunes descansan los coches con engomado amarillo, terminación de placa 5 y 6.

descansan los coches con engomado amarillo, terminación de placa 5 y 6. Los martes descansan autos con engomado rosa, terminación de placa 7 y 8.

descansan autos con engomado rosa, terminación de placa 7 y 8. Los miércoles descansan vehículos con engomado rojo, terminación de placa 3 y 4.

Los jueves descansan los autos con engomado verde, terminación de placa 1 y 2.

descansan los autos con engomado verde, terminación de placa 1 y 2. Los viernes descansan coches con engomado azul, terminación de placa 9 y 0.

El programa Hoy No Circula aplica en CDMX y Edomex. | Secretaría del Medio Ambiente.

¿De cuánto es la multa por circular con el Hoy No Circula en 2024?

La multa por el programa Hoy No Circula sufrió una modificación para 2024 debido a la actualización de la UMA. Actualmente, la nueva cifra por infringir las restricciones es de 2 mil 074.80 pesos y hasta los 3 mil 112 pesos.

¿Habrá contingencia ambiental en la CDMX hoy miércoles 28 de febrero?

Desde el domingo en la noche, la CAMe levantó la contingencia ambiental por ozono y no ha habido un repunte en los niveles de la contaminación, por lo que no se tiene previsto que se aplique el Doble Hoy No Circula en CDMX y Edomex para este miércoles 28 de febrero.