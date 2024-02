Hoy No Circula en CDMX y Edomex: ¿Qué autos descansan hoy martes 27 de febrero sin contingencia ambiental?

Las restricciones por la aplicación del programa Hoy No Circula se mantienen en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) para este martes 27 de febrero; por lo que a continuación te recordamos cuáles son los autos que deben descansar en la Ciudad de México (CDMX) y algunos municipios del Estado de México (Edomex).

Esta medida surge por indicación de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) para reducir las emisiones contaminantes en la CDMX y Edomex, por lo que te recordamos que para este martes no se han establecido restricciones por Contingencia Ambiental, por lo que el programa continúa de manera regular.

¿Qué coches no circulan el martes 27 de febrero de 2024?

Para este martes 27 de febrero las restricciones por el Hoy No Circula estarán vigentes para los siguientes automóviles:



Autos con engomado rosa .

. Terminación de placas 7 u 8.

8. Con holograma 1 y 2.

Hoy No Circula: Los autos que descansan el martes 27 de febrero en CDMX y Edomex | Foto: Secretaría del Medio Ambiente

¿Dónde aplica el Hoy No Circula en el Edomex?

Recuerda que solamente algunos municipios conurbados en el Estado de México (Edomex) aplican el programa Hoy No Circula:



Atizapán de Zaragoza

Coacalco de Berriozábal

Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chicoloapan

Chimalhuacán

Ecatepec de Morelos

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan de Juárez

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla de Baz

Tultitlán

Valle de Chalco

¿Cuál es la multa por el Hoy No Circula?

De acuerdo con el Reglamento de Tránsito, en la Ciudad de México la multa por no cumplir con el Hoy No Circula es de casi dos mil pesos; mientras que para el Edomex, la sanción económica asciende a poco más de mil pesos; sin embargo, a estos montos se le debe sumar la infracción por tener que enviar el auto al corralón y los días que el vehículo permanezca en el depósito.

Además, ten presente que si tienes infracciones o si no has verificado tu auto, deberás realizar el pago correspondiente antes de poder sacar tu vehículo.

¿Habrá contingencia ambiental en la CDMX hoy martes 27 de febrero?

Desde el domingo en la noche, la CAMe levantó la contingencia ambiental por ozono y no ha habido un repunte en los niveles de la contaminación, por lo que no se tiene previsto que se aplique el Doble Hoy No Circula en CDMX y Edomex para este martes 27 de febrero.

Esto quiere decir que los autos con holograma de verificación “0" y “00" podrán circular sin ningún tipo de restricción a lo largo del martes. Mantente informado en Fuerza Informativa Azteca (FIA) por si se implementa algún tipo de restricción en el día.

Hoy No Circula en el Valle de México, ¿cuáles son las restricciones? | Sedema

¿Qué autos están exentos del Hoy No Circula?

Adicionalmente, las unidades que podrán circular de manera normal y sin correr riesgos de una multa entre las 5:00 y las 22:00 horas son los siguientes: