La semana apenas comienza para muchos. El regreso a clases inició este lunes, por lo que el automóvil para acudir al colegio a dejar a tus hijos puede ser una buena opción, pero no olvides el programa Hoy No Circula en la Ciudad de México y el Estado de México.

En Fuerza Informativa Azteca (FIA) te compartimos cuáles son las restricciones vehiculares para este miércoles 28 de agosto y así evitar que tengas que pagar alguna multa por no respetar el Reglamento de Tránsito.

¿De cuánto es la multa por no respetar el Hoy No Circula?

El Hoy No Circula tiene como objetivo establecer medidas aplicables a la circulación vehicular de fuentes móviles o vehículos automotores, para prevenir, minimizar y controlar la emisión de contaminantes provenientes de fuentes móviles que circulan en la Ciudad de México.

Toma en cuenta que de no respetar el programa Hoy No Circula, tanto en la Ciudad de México como en el Estado de México, podrás ser acreedor a una multa, y aquí te decimos cuánto es lo que tendrás que pagar por no cumplir con la normatividad.



Multa por no respetar Hoy No Circula en CDMX

Tendrás que pagar entre mil 924 y dos mil 886 pesos

Multa por no respetar Hoy No Circula en Estado de México

La multa va de los dos mil 171 a los tres mil 257 pesos

¿En qué municipios de Edomex aplica el Hoy No Circula en Edomex?

No solo en la Ciudad de México se aplica el programa Hoy No Circula , ya que los conductores del Estado de México no están exentos, pero solo aquellos que circulen por los siguientes 18 municipios:



Atizapán de Zaragoza

Coacalco de Berriozábal

Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chicoloapan

Chimalhuacán

Ecatepec de Morelos

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan de Juárez

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla de Baz

Tultitlán

Valle de Chalco



¿Qué automóviles no circulan el 28 de agosto en CDMX y Edomex?

Para mañana miércoles 28 de agosto recuerda que los automóviles que no podrán circular son aquellos que tengan:



Engomado rojo

Terminación de placa en 3 o 4

Holograma 1 y 2

Recuerda que el programa vehicular entra en vigor a partir de las 5:00 horas y concluye a las 23:00 horas de mañana.

Programa Hoy No Circula: Estos son los carros que descansan el miércoles en la CDMX y Edomex | CAPUFE

