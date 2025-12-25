En Navidad también hay Hoy No Circula: estas son las restricciones del 25 de diciembre

Aunque el 25 de diciembre es un día marcado por reuniones familiares, celebraciones y traslados para compartir la mesa navideña, el programa Hoy No Circula se mantiene vigente en la Ciudad de México y el Estado de México. Las autoridades ambientales recordaron que, pese a tratarse de una fecha festiva, las restricciones aplican de manera regular con el objetivo de reducir la contaminación atmosférica.

Este jueves 25 de diciembre, los automovilistas deberán tomar previsiones para evitar sanciones y contratiempos en plena Navidad, especialmente ante el incremento de tránsito que suele registrarse durante estas fechas.

Vehículos que no circulan este jueves 25 de diciembre

De acuerdo con el calendario oficial del programa, no podrán circular en la CDMX y en los municipios donde aplica el Hoy No Circula en el Estado de México los vehículos que cumplan con las siguientes características:



Engomado verde

Terminación de placas 1 y 2

Holograma de verificación 1 y 2

La restricción estará vigente en un horario de 5:00 a 22:00 horas, por lo que se recomienda planear con anticipación los traslados propios de la celebración navideña.

¿Qué autos no circularán este jueves en la CDMX y Edomex?

Autos que sí pueden circular sin restricciones

Como ocurre de forma habitual, algunos vehículos están exentos del Hoy No Circula, incluso en días festivos como Navidad. Entre ellos se encuentran:



Vehículos con holograma 0 y 00

Autos eléctricos e híbridos

Transporte público

Vehículos de emergencia, servicios funerarios o con placas para personas con discapacidad

Motocicletas

Estas unidades pueden circular libremente durante el 25 de diciembre sin riesgo de ser sancionadas.

Multas por no respetar el Hoy No Circula en Navidad

Las autoridades advierten que no respetar el programa puede generar multas que van de los 2 mil a los 3 mil pesos, conforme al Reglamento de Tránsito. En caso de que se active el Doble Hoy No Circula, las sanciones no se modifican, aunque sí aumenta el número de vehículos obligados a suspender su circulación.

¿Qué pasa con los autos foráneos?

Los vehículos con placas foráneas, como las de Morelos, Jalisco u otras entidades, también están sujetos al Hoy No Circula de lunes a viernes, de 5:00 a 22:00 horas, de acuerdo con la terminación de placa y el color del engomado.

En el Estado de México, algunos automóviles pueden quedar exentos mediante la Constancia Tipo E, un trámite gratuito que libera a los vehículos eléctricos e híbridos de la verificación y de las restricciones de circulación.

Municipios del Edomex donde aplica el programa

El Hoy No Circula opera en diversas zonas metropolitanas del Estado de México, incluyendo la Zona Metropolitana del Valle de México, del Valle de Toluca y de Santiago Tianguistenco, abarcando municipios como Toluca, Metepec, Ecatepec, Naucalpan, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla, Chalco, Lerma y Atizapán, entre otros.

En esta Navidad 25 de diciembre, la recomendación es clara: revisar el calendario, respetar las restricciones y planear los traslados con tiempo para evitar multas y disfrutar las celebraciones sin contratiempos.