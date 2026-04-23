Luisa María Alcalde deja dirigencia Morena; va a Consejeria Jurídica de Presidencia

La hasta hoy dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde, anunció su salida del partido para integrarse al gabinete de la presidenta Claudia Sheinbaum, así lo presentó en su cuenta oficial.

A través de un mensaje público, Alcalde informó que aceptó la invitación de la mandataria para asumir como Consejera Jurídica del Gobierno de México, un cargo clave dentro de la estructura federal, encargado de la revisión legal de iniciativas y decisiones presidenciales.

"Con profundo orgullo y agradecimiento, acepto la honrosa encomienda de la presidenta Claudia Sheinbaum como Consejera Jurídica del gobierno de México. Contenta de lo logrado hasta hoy al frente de Morena y feliz de seguir luchando del lado del pueblo y de la primera Presidenta de México", escribió en su red social X.

Con profundo orgullo y agradecimiento, acepto la honrosa encomienda de la Presidenta @Claudiashein como Consejera Jurídica del @GobiernoMX.



Contenta de lo logrado hasta hoy al frente de Morena y feliz de seguir luchando del lado del pueblo y de la primera Presidenta de México.… pic.twitter.com/3kxTo7eYqg — Luisa Alcalde (@LuisaAlcalde) April 22, 2026

¿Por qué llega a la Consejería Jurídica Luisa María Alcalde?

El movimiento tiene origen en la salida de Esthela Damián de la Consejería Jurídica, quien dejará el cargo para buscar una candidatura rumbo a las elecciones intermedias de 2027, específicamente en Guerrero.

Este ajuste forma parte de una regla marcada por la propia Sheinbaum: cualquier integrante del gabinete que aspire a un cargo de elección deberá renunciar previamente. La medida ya comenzó a generar movimientos dentro de Morena y el gobierno federal.

El paso de Luisa Alcalde en Morena

Alcalde llegó a la dirigencia de Morena en septiembre de 2024, tras relevar a Mario Delgado. En menos de dos años, se consolidó como una de las figuras clave del movimiento, con experiencia previa como secretaria del Trabajo y de Gobernación durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Hoy, consumó su llegada a la Consejería Jurídica de Presidencia.

Así se despide de la dirigencia de Morena

Con su salida ya anunciada, Luisa María Alcalde deja abierta la carrera interna en Morena para definir a su próxima dirigencia, en medio de un movimiento que vuelve a mezclar partido y gobierno.

La ahora exdirigente adelantó que serán los órganos del partido los que definan el relevo en los próximos días, en un proceso que pondrá a prueba la unidad interna y el control político del grupo en el poder.

*Información en desarrollo