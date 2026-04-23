Colectivos acusan a la CNDH: piden juicio político contra Rosario Piedra

La presión contra la titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos escala y ya no se queda en declaraciones: ahora toma forma jurídica en el Congreso.

Colectivos de familiares de personas desaparecidas decidieron dar un paso más y presentar recursos formales para exigir responsabilidades.

Juicio político contra Rosario Piedra: colectivos acusan omisiones graves

Familias buscadoras, provenientes de distintos estados del país, interpusieron cuatro demandas de juicio político contra Rosario Piedra Ibarra, presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Las acusaciones apuntan a encubrimiento, omisión y violaciones a la Constitución, al considerar que la institución no ha cumplido con su deber de proteger a las víctimas.

Los denunciantes sostienen que, lejos de acompañar a quienes buscan justicia, la CNDH ha mantenido una postura pasiva frente a uno de los problemas más graves del país: las desapariciones. Para ellos, la falta de acciones concretas ha derivado en abandono institucional.

Laura Ballesteros respalda denuncias por desapariciones en México

Las acciones legales fueron impulsadas con el respaldo de la diputada de Movimiento Ciudadano, Laura Ballesteros, quien acompañó a los colectivos en la entrega de las denuncias ante la Secretaría General en el Palacio de San Lázaro.

En representación de más de 800 familias afectadas, integrantes del colectivo Víctimas Unidas señalaron directamente a Piedra Ibarra por presuntas omisiones, complicidad e incumplimiento de funciones como ombudsperson nacional. El reclamo no es menor: acusan que la institución encargada de vigilar al Estado ha fallado en su papel.

Ballesteros fue contundente al advertir que esto apenas comienza. Aseguró que se espera una “lluvia” de juicios políticos en los próximos días, incluso si el Congreso entra en receso, pues más colectivos se preparan para sumarse a las denuncias.

Crece la presión en San Lázaro: más colectivos alistan denuncias

Las primeras cuatro demandas ya fueron ratificadas, pero el escenario apunta a escalar. De acuerdo con la legisladora, entre 20 y 25 colectivos adicionales podrían acudir en breve a la Cámara de Diputados para presentar sus propios recursos.

Las acusaciones documentan presunto solapamiento, negligencia e incumplimiento de funciones al frente de la CNDH. Además, se cuestiona la falta de estrategias efectivas para atender la crisis de desapariciones, así como la ausencia de protocolos sólidos de acompañamiento a víctimas.

En un tono crítico, Ballesteros incluso planteó que Piedra Ibarra tendría un perfil más acorde con una función partidista que con la defensa de derechos humanos, al señalar que la actual gestión ha dejado a las víctimas sin respaldo.

