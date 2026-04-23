VIDEO: ¡Agarrón en el Senado! Noroña evade… ni casa, ni explicaciones tras choque con Lilly Téllez

El Senado volvió a descomponerse en pleno debate. Lo que debía ser una discusión sobre soberanía y presunta injerencia extranjera terminó convertido en un cruce de acusaciones, evasivas y golpes personales.

En el centro del choque estuvieron la senadora del PAN, Lilly Téllez, y el morenista Gerardo Fernández Noroña, quienes protagonizaron un nuevo episodio de confrontación en la Comisión de Puntos Constitucionales.

De la CIA al patrimonio incómodo que tiene Noroña

Mientras se discutía la presencia de agentes de la CIA en México, el tema dio un giro abrupto cuando Téllez lanzó una pregunta directa: ¿de dónde salió el dinero para la casa de millones de pesos que Noroña posee en Tepoztlán? La panista puso sobre la mesa un tema que el senador ha evitado aclarar públicamente con detalle. Y lo hizo sin matices, elevando el tono y llevando el debate al terreno personal.

Frente al cuestionamiento sobre su patrimonio, Fernández Noroña no ofreció explicaciones concretas.

💥 Lilly Téllez encara a Noroña y lo llama ‘Changoleón’ y le pide explicaciones por la procedencia de los recursos para tener una mansión



La senadora de @AccionNacional, @LillyTellez se lanzó contra el morenista @fernandeznorona al que llamó ‘Changoleón’ y no por su nombre a… pic.twitter.com/6Fus4yAg3V — Político MX (@politicomx) April 22, 2026

Sin respuestas sobre patrimonio de Noroña

La reacción del morenista fue desviar el eje. En lugar de responder sobre el origen de los recursos, optó por un discurso político: dijo que prefería ser comparado con una persona en situación de calle antes que con “traidores a la patria”.

También acusó a la oposición de permitir injerencias extranjeras. Pero el señalamiento central quedó sin responder

Javier Corral señalado en caso Miroslava Breach

La confrontación escaló cuando Téllez apuntó contra el senador de Morena, Javier Corral. Lo acusó directamente de haber fallado en la protección de la periodista Miroslava Breach, asesinada en 2017, e incluso sugirió que su presencia en el Senado responde a la búsqueda de fuero.

Corral respondió con descalificaciones, acusando a la panista de representar la decadencia del PAN. El cruce volvió a subir de tono, sin que el tema original regresara a la mesa.