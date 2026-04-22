Nuevos consejeros del INE rinden protesta; piden actuar sin sesgos partidistas

La renovación parcial del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) avanzó este martes con la toma de protesta de tres nuevas consejerías, en el marco de una sesión extraordinaria urgente que marca el inicio de un nuevo ciclo institucional rumbo a los próximos procesos electorales del país.

Durante la sesión, se formalizó la incorporación de Blanca Yassahara Cruz García, Frida Denisse Gómez Puga y Arturo Manuel Chávez López, quienes fueron designados previamente por la Cámara de Diputados con el respaldo de la mayoría calificada.

Su encargo se extenderá del 22 de abril de 2026 al 21 de abril de 2035, periodo en el que tendrán la responsabilidad de contribuir a la organización de elecciones y al fortalecimiento de la confianza ciudadana en la autoridad electoral.

Kenia López Rabadán hace un llamado a la imparcialidad

En paralelo, la presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, hizo un llamado directo a las nuevas consejerías para conducirse con independencia, sin sesgos partidistas y con estricto apego al Estado de derecho. Subrayó que, si bien su nombramiento fue posible gracias al respaldo de fuerzas políticas, su desempeño deberá estar guiado por la autonomía y la responsabilidad institucional.

La legisladora enfatizó que las decisiones del órgano electoral deben estar por encima de cualquier inclinación política, ya que su papel es clave para garantizar la equidad en la contienda y la estabilidad democrática del país.

🔴 #EnVivo | Toma de protesta de las nuevas Consejeras y Consejero Electoral del @INEMexico durante la Sesión Extraordinaria Urgente del Consejo General del Instituto. https://t.co/AMgErWFJFx — @INEMexico (@INEMexico) April 22, 2026

INE felicita a nuevos consejeros

A través de una tarjeta informativa, el propio INE reconoció el proceso legislativo que permitió la designación de las nuevas consejerías y expresó una felicitación institucional, destacando que su labor será fundamental para consolidar la democracia en México.

No obstante, debido a que el Consejo General tiene programadas diversas comisiones antes y después de la sesión solemne, se prevé que las nuevas consejerías se integren plenamente a los trabajos operativos hasta la próxima semana. Será entonces cuando participen con voz y voto en las comisiones que les sean asignadas, una vez definidos sus espacios dentro de la estructura interna.

¿Quiénes con los consejeros del INE?

Los tres perfiles que se suman al INE cuentan con trayectorias vinculadas al ámbito electoral, jurídico y académico. Blanca Yassahara Cruz García ha desarrollado su carrera en órganos electorales locales y en el propio INE, con experiencia en organización electoral y formación cívica.

Por su parte, Frida Denisse Gómez Puga ha ocupado diversos cargos en instituciones electorales y legislativas en Tamaulipas, con especialización en litigio constitucional y procedimientos sancionadores.

En tanto, Arturo Manuel Chávez López combina experiencia en la administración pública con una sólida trayectoria académica en sociología política, lo que aporta una perspectiva analítica al órgano electoral.