¡Choque total por el INE! Denuncian imposición en elección de consejeros

No fue una votación cualquiera. La designación de nuevos consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) terminó por abrir un frente político mucho más profundo: el de la confianza o desconfianza en el árbitro electoral.

Lo que se dijo en tribuna no fue menor. La oposición no habló de diferencias técnicas ni de matices en los perfiles. Habló de control, de imposición y de un cambio de fondo en las reglas del juego.

El coordinador del PRI en el Senado, Manuel Añorve, lo resumió sin rodeos: “Es el apoderamiento ya institucional del INE”.

Elección de consejeros con más dudas que certezas

Las críticas no se centraron únicamente en quiénes llegaron, sino en cómo llegaron.

Añorve acusó que todo fue “un traje a la medida”, parte de una ruta que ya se había intentado desde reformas previas. Su señalamiento apunta a algo más amplio: la idea de que las decisiones ya estaban tomadas antes de la votación.

En la misma línea, el priista Víctor Samuel Palma cuestionó la opacidad del proceso y los posibles vínculos de aspirantes con el poder, dejando en el aire una duda que marcó el debate: si el método fue limpio, ¿por qué tantas sospechas?

📢 Añorve arremete contra nombramientos en el @INEMexico: "Es el reflejo de un Estado autoritario".@manuelanorve, coordinador de la bancada del #PRI en el Senado, calificó de manera contundente el reciente proceso de designación de consejeros electorales.



Vía Gerardo Segura pic.twitter.com/gfhIuh0mJV — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 22, 2026

Elección de consejeros abre riesgos a intereses políticos

Desde el PAN, Germán Martínez elevó el tono y puso el foco en la legitimidad de los nuevos consejeros.

Afirmó que fueron definidos por “filias, fobias, venganzas y premios”, y advirtió sobre el riesgo de tener autoridades electorales que respondan a intereses políticos.

Más allá de la frase, el fondo del reclamo es claro: la preocupación de que el árbitro deje de ser visto como imparcial.

Bancadas excluidas durante votación para elegir consejeros

A la discusión se sumó Movimiento Ciudadano. Su coordinadora, Ivonne Ortega, denunció que su bancada fue excluida de la votación, rompiendo con una práctica que durante años buscó construir consensos en este tipo de nombramientos.

Ese señalamiento no es menor. Porque si algo había sostenido la credibilidad del INE, era precisamente la idea de acuerdos amplios, no decisiones cerradas.