Qué autos no circulan el jueves 30 de marzo en CDMX y Edomex por el Hoy No Circula

Si no recuerdas qué coches no circulan este jueves 30 de marzo, a continuación te recordamos cómo opera el programa Hoy No Circula esta semana y cuáles son los vehículos con restricciones de movilidad en la Ciudad de México (CDMX) y Estado de México (Edomex), ya que de nueva cuenta la contingencia ambiental se encuentra inactiva.

De acuerdo con lo establecido por la Secretaría de Movilidad (Semovi), los autos que descansan este jueves son los de engomado verde y que tengan terminación de placa 1 y 2, siempre y cuando cuenten con hologramas 1 o 2. Estas restricciones para circular están vigentes en las 16 alcaldías de la CDMX y en 18 municipios conurbados del Edomex.

¿Qué autos no circulan hoy jueves 30 de marzo?

Con engomado verde.

Terminación de placas 1 o 2.

Hologramas 1 o 2.

Autos foráneos con terminación 1 o 2.

¿Qué autos no circularán este jueves en la CDMX y Edomex?

Respecto a los autos foráneos de la Ciudad de México y Estado de México, recuerda que todos descansan de lunes a viernes entre las 5 y las 11 am. Para que los que tengan terminación de placas 1 y 2, no podrán circular este jueves 30 de marzo desde las 5 de la mañana y hasta las 22 horas de la noche, sin importar el color del engomado.

¿Qué pasa si no cumplo el Hoy No Circula?

Más vale seguir las especificaciones del programa, pues la multa por infringir el Hoy No Circula es de más de dos mil pesos. Los infractores son acreedores al traslado de su vehículo al corralón y se le suma el arrastre, que asciende a poco más de 800 pesos, por lo que se trata de una severa infracción de tránsito.

De igual forma te recordamos que la multa es la misma aún si se impone el Doble Hoy No Circula en el Valle de México, producto de una Contingencia Ambiental, la cual NO está activa para mañana jueves 30 de marzo, por lo que los autos con holograma "0" y "00" podrán estar tranquilos.

Calendario semanal del Hoy No Circula

El programa Hoy No Circula impone restricciones para los vehículos de acuerdo con los niveles de emisión de contaminantes y antigüedad de los autos en la verificación. Una vez obtenido el holograma, las restricciones se aplican según la terminación de placa y el color del engomado:



Los lunes descansan los coches con engomado amarillo, terminación de placa 5 y 6.

descansan los coches con engomado amarillo, terminación de placa 5 y 6. Los martes descansan autos con engomado rosa, terminación de placa 7 y 8.

descansan autos con engomado rosa, terminación de placa 7 y 8. Los miércoles descansan vehículos con engomado rojo, terminación de placa 3 y 4.

descansan vehículos con engomado rojo, terminación de placa 3 y 4. Los jueves descansan los autos con engomado verde, terminación de placa 1 y 2.

descansan los autos con engomado verde, terminación de placa 1 y 2. Los viernes descansan coches con engomado azul, terminación de placa 9 y 0

El calendario de los autos con Hoy No Circula en CDMX y Edomex|Secretaría del Medio Ambiente

Hoy No Circula Sabatino: ¿Qué autos descansan este sábado 1 de abril?

Recuerda que el fin de semana también hay No Circula, pues existe el Hoy No Circula Sabatino, el cual establece que para el próximo sábado 1 de abril, los autos que tendrán que descansar son los que tengan holograma 1, con terminación de placa en número IMPAR, además de todos los de holograma 2 y los autos foráneos.

El horario del No Circula Sabatino es el mismo que entre semana, por lo que será desde las 5:00 y hasta a las 22:00 horas. Solamente el domingo es el día en que se suspende el programa.

