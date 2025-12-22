¡No dejes tu auto en el corralón! Estas son las restricciones del Hoy No Circula para este lunes

El programa ambiental Hoy No Circula mantiene su vigencia este lunes 22 de diciembre en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en 18 municipios conurbados del Estado de México.

Esta medida, diseñada para mitigar la emisión de gases contaminantes en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), presenta particularidades importantes debido a la temporada decembrina.

Vehículos que descansan este lunes 22 de diciembre

Para este inicio de semana, las autoridades ambientales han confirmado que las restricciones aplican de manera estricta para ciertos sectores del parque vehicular. Si tu vehículo se encuentra en la siguiente lista, deberá permanecer fuera de circulación en un horario de 5:00 AM a 10:00 PM:

Engomado: Amarillo.

Amarillo. Terminación de placas: 5 y 6.

5 y 6. Hologramas: 1 y 2.

Es fundamental que los conductores respeten estos horarios para evitar sanciones administrativas y contribuir a la mejora de la calidad del aire, la cual suele verse afectada durante la temporada invernal debido a fenómenos como la inversión térmica.

El Hoy No Circula se aplica en las 16 alcaldías de la Ciudad.|CaME

Exención para placas foráneas en el Estado de México

Una de las noticias más relevantes para este cierre de año es la facilidad otorgada a los visitantes. Desde el pasado 1 de diciembre de 2025 y hasta el próximo 9 de enero de 2026, los vehículos con placas foráneas (de otros estados o del extranjero con importación temporal) están exentos de las restricciones del Hoy No Circula, pero únicamente dentro del territorio del Estado de México.

Esta disposición busca fomentar el turismo religioso y familiar propio de la Navidad y el Año Nuevo, además de prevenir actos de extorsión contra conductores que no están familiarizados con las normativas locales. Sin embargo, se recomienda portar siempre la documentación original del vehículo para evitar cualquier contratiempo con las autoridades viales.

¿Qué autos pueden circular libremente?

A pesar de las restricciones generales, el programa contempla excepciones para unidades con bajas emisiones o que cumplen funciones críticas para la sociedad. Los vehículos que pueden circular todos los días son:

Tecnologías limpias: Autos eléctricos, híbridos y aquellos con holograma de "cero emisiones".

Autos eléctricos, híbridos y aquellos con holograma de "cero emisiones". Servicios de transporte: Unidades de transporte público, escolar y de carga con los permisos correspondientes.

Unidades de transporte público, escolar y de carga con los permisos correspondientes. Emergencias: Ambulancias, patrullas y vehículos de servicios esenciales (bomberos, protección civil).

Ambulancias, patrullas y vehículos de servicios esenciales (bomberos, protección civil). Movilidad inclusiva: Autos que posean placas o permisos para personas con discapacidad.

Autos que posean placas o permisos para personas con discapacidad. Turismo: Vehículos que cuenten con el "Pase Turístico" vigente.

Sanciones y multas vigentes por el Hoy No Circula

Ignorar las restricciones del programa puede resultar en un golpe severo al bolsillo. Los conductores que infrinjan la normativa este lunes podrán ser acreedores a multas que oscilan entre las 20 y 25 Unidades de Medida y Actualización (UMA).

En términos económicos, esto se traduce en una sanción de entre 2,171 y 2,714 pesos aproximadamente, dependiendo del valor actualizado de la UMA. Además, en casos específicos o durante contingencias ambientales, el vehículo podría ser remitido al depósito vehicular (corralón), lo que incrementa considerablemente el costo final del trámite.