Último lunes del año: Así operan las multas por Hoy No Circula en CDMX y Edomex

Con el fin de reducir la contaminación en las 16 alcaldías de la Ciudad de México (CDMX) y en varios municipios del Estado de México (Edomex), este lunes 29 de diciembre el programa Hoy No Circula continúa vigente.

¿Qué autos no podrán circular en CDMX y Edomex?

Para este lunes, los vehículos con restricciones son:



Holograma 1 y 2

Terminación de placa 5 y 6.

Engomado color amarillo

Placas foráneas

La medida restringe la circulación de lunes a sábado, de 5:00 a 22:00 horas. Durante ese horario, elementos de tránsito podrán imponer multas severas a los conductores que sean sorprendidos circulando sin permiso.

Programa Hoy No Circula: Los autos que descansan el lunes en la CDMX y Edomex

¿Qué días puedo circular en la CDMX sin ninguna restricción?

El calendario Hoy No Circula nunca es el mismo, principalmente en los coches que descansan diariamente, por esto te decimos el cronograma para los últimos días del 2026:



Lunes: descansan los coches con engomado amarillo, terminación de placa 5 y 6.

Martes: descansan autos con engomado rosa, terminación de placa 7 y 8.

Miércoles: descansan vehículos con engomado rojo, terminación de placa 3 y 4.

Jueves: descansan los autos con engomado verde, terminación de placa 1 y 2.

Viernes: descansan coches con engomado azul, terminación de placa 9 y 0.

Así quedó el calendario del Nuevo hoy No Circula en el Edomex. |Secretaría del Medio Ambiente del Edomex.

¿De cuánto es la multa por el Hoy No Circula?

Las multas por no respetar el programa en ambas entidades son similares, ya que oscilan entre 20 y 30 Unidades de Medida y Actualización (UMAs):



CDMX : La multa varía entre los 2 mil y 3 mil pesos

: La multa varía entre los 2 mil y 3 mil pesos Edomex: La sanción puede alcanzar hasta 30 UMAs, especialmente en municipios como Toluca y Santiago Tianguistenco, que entrarán en vigor a partir del 1 de enero de 2026.

En situaciones de “Doble Hoy No Circula”, que se activa durante contingencias ambientales, las multas pueden ser más altas.

¿En dónde aplica el HNC hoy lunes 29 de diciembre?

Atizapán de Zaragoza

Coacalco de Berriozábal

Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chicoloapan

Chimalhuacán

Ecatepec de Morelos

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan de Juárez

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla de Baz

Tultitlán

Valle de Chalco

¡Recuerda! Las regiones del Valle de Toluca y Santiago Tianguistenco forman parte oficial del programa, aunque las restricciones entre en vigor a partir del próximo año, por lo que aún es posible circular sin temor a recibir alguna multa en estas zonas.