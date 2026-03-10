¿Tendrás que guardar tu auto? Así aplicará el Hoy No Circula este martes 10 de marzo

Si este martes 10 de marzo planeas usar tu automóvil en la Ciudad de México o en municipios del Estado de México, conviene revisar primero el calendario del Hoy No Circula, ya que el programa mantiene restricciones activas para algunos vehículos con el objetivo de reducir los niveles de contaminación en la Zona Metropolitana del Valle de México.

Un descuido puede terminar en multa y corralón, por lo que verificar holograma, engomado y terminación de placa antes de salir puede evitar problemas. El programa opera todos los días con reglas específicas dependiendo del día de la semana.

¿Qué autos no circulan este martes 10 de marzo?

De acuerdo con el calendario del Hoy No Circula, este martes deben suspender circulación los siguientes vehículos:



Holograma 1 y holograma 2

Engomado rosa

Placas con terminación 7 y 8

La restricción se aplica desde las 5:00 de la mañana hasta las 10:00 de la noche.

Esto significa que si tu automóvil cumple con alguna de estas características no puede circular durante ese horario dentro de la zona donde opera el programa.

Los autos que descansan el martes en CDMX y Edomex|Secretaría del Medio Ambiente

¿Qué vehículos sí pueden circular sin restricciones?

No todos los autos deben detenerse. Algunos vehículos están exentos del Hoy No Circula.

Este martes sí pueden circular:



Vehículos con holograma 0 y 00

Autos eléctricos

Autos híbridos

Motocicletas

Transporte público

Vehículos de emergencia

Autos conducidos por personas con discapacidad (con acreditación)

Las autoridades también recuerdan que vehículos con placas foráneas deben respetar el programa cuando circulan en la zona metropolitana.

¿Dónde aplica el Hoy No Circula?

El programa se aplica en toda la Ciudad de México, es decir, en sus 16 alcaldías.

También opera en varios municipios del Estado de México, principalmente en zonas metropolitanas como:



Naucalpan

Tlalnepantla

Ecatepec

Nezahualcóyotl

Atizapán

Cuautitlán Izcalli

Entre otros municipios del Valle de México.

¿Cuánto cuesta la multa por no respetar el Hoy No Circula?

Ignorar la restricción puede salir caro. La sanción puede ir de 20 a 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA), lo que equivale a más de 3 mil pesos, además de:



Traslado del vehículo al corralón

Pago de arrastre

Gastos adicionales para recuperar el auto

Antes de salir de casa, revisar el calendario del Hoy No Circula puede evitar multas y ayudar a reducir la contaminación en la zona metropolitana.