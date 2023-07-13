Autos que descansan el jueves 13 de julio por el Hoy No Circula en la CDMX y Edomex

¡Evita las fuertes multas por el Hoy No Circula! A continuación te presentamos el calendario completo impuesto por la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) sobre los autos que tienen que descansar de manera obligatoria para reducir los niveles de ozono en la Ciudad de México y Estado de México.

Para este jueves 13 de julio de 2023, los carros que descansan son todos los que cuenten con el engomado verde y que tengan terminación de placa 1 y 2; siempre y cuando el holograma de verificación sea 1 o 2. Estos coches no podrán circular en la CDMX ni Edomex desde las 5:00 de la mañana y hasta las 22:00 horas de la noche, cuando se levantan las restricciones.

¿Qué autos no circulan el jueves 13 de julio de 2023?

Autos con holograma 1 o 2:

Engomado verde.

Terminación de placas 1 y 2.

¿Qué autos no circularán este jueves en la CDMX y Edomex?

¿Habrá contingencia ambiental este jueves 13 julio?

¡Atención! La CAMe no tiene previsto levantar alerta por Contingencia Ambiental, por lo que los vehículos con holograma “0" y “00" pueden circular con confianza este jueves 13 de julio, ya que no habrá restricciones por un Doble Hoy No Circula.

¿Cuáles son los autos que sí pueden circular durante el Hoy No Circula?

Te recordamos que los autos que sí pueden circular son todos los que tienen el holograma “0" y “00", a los que se le suman coches eléctricos e híbridos, tanto en la Ciudad de México y el Estado de México. Además de las siguientes excepciones especiales.



Taxis circulan de 5:00 a las 10:00 horas los días que tengan restricción por el Hoy No Circula .

. Autos de servicios urbanos, (emergencias médicas, salud, seguridad pública, bomberos, rescate, protección civil, de vigilancia ambiental).

Coches de transporte escolar y de personal.

Carros de cortejos fúnebres y servicios funerarios.

Automóviles para personas con discapacidad que cuenten con el Permiso para exentar el Hoy No Circula por Discapacidad, el Holograma de Discapacidad, o placa para personas con discapacidad según la entidad que corresponda.

Calendario completo del Programa Hoy No Circula en CDMX y Edomex

¿Qué pasa si me detienen por el Hoy No Circula?

Recuerda respetar los lineamientos del Hoy No Circula, pues en caso de infringir, un policía de tránsito podrá multarte y la cifra asciende a entre 20 y 30 UMA (Unidad de Medida y Actualización), lo que equivale a entre 2 mil 74 pesos y 3 mil 112 pesos mexicanos. Por si fuera poco, a esta suma se le puede añadir el costo de traslado a corralón, que es de 820 pesos, aproximadamente.