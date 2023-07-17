¿Qué autos descansan por el Hoy No Circula este lunes 17 de julio 2023 en la CDMX y Edomex?

¿Viajas a la Ciudad de México (CDMX) y Estado de México (Edomex) debes tomar en cuenta que el programa Hoy No Circula se encuentra activo este 17 de julio 2023; te decimos que terminación de placas descansa.

El programa Hoy No Circula se encuentra vigente este 17 de julio y aplicará en las 16 alcaldías de la capital del país, así como en gran parte del Estado de México, tal y como ocurre el resto de la semana.

¿Qué autos NO circulan hoy 17 de julio de 2023?

De acuerdo con los lineamientos del programa Hoy No Circula, al ser el último lunes del mes, los vehículos que descansan este 17 de julio de 2023 en CDMX y Edomex son los que tengan:



Autos con engomado amarillo:

Que tengan terminación de placas en 5 o 6.

Que cuenten con holograma de verificación 1 o 2.

Programa Hoy No Circula: Los autos que descansan el lunes en la CDMX y Edomex

Calendario Semanal del programa Hoy No Circula para la CDMX y Edomex:

¡Recuerda! El programa Hoy No Circula se encuentra vigente de lunes a sábado en un horario de 5:00 am hasta las 10:00 pm. A continuación, te presentamos el calendario completo para evitar multas y recargos:



Los lunes descansan los coches con engomado amarillo, terminación de placa 5 y 6.

Los martes : autos con engomado rosa, terminación de placa 7 y 8.

: autos con engomado rosa, terminación de placa 7 y 8. Los miércoles : vehículos con engomado rojo, terminación de placa 3 y 4.

: vehículos con engomado rojo, terminación de placa 3 y 4. Los jueves : autos con engomado verde, terminación de placa 1 y 2.

: autos con engomado verde, terminación de placa 1 y 2. Los viernes: coches con engomado azul, terminación de placa 9 y 0.

Calendario Hoy No Circula en CDMX y Edomex|Gobierno CDMX

¿En qué municipios del Edomex aplica el Hoy No Circula?

¡Tómalo en cuenta! El programa Hoy No Circula aplica para las 16 alcaldías de la CDMX, así para el Estado de México (Edomex), pero solo para 18 municipios conurbados a la capital del país, siendo:



Atizapán de Zaragoza Coacalco de Berriozábal Cuautitlán Cuautitlán Izcalli Chalco Chicoloapan Chimalhuacán Ecatepec de Morelos Huixquilucan Ixtapaluca La Paz Naucalpan de Juárez Nezahualcóyotl Nicolás Romero Tecámac Tlalnepantla de Baz Tultitlán Valle de Chalco

¿Cómo aplica el Hoy No Circula para vehículos foráneos?

Si utilizas un auto con placas fuera de CDMX o Edomex, también tienes restricciones por el Hoy No Circula, el programa indica que absolutamente, todos los vehículos tienen prohibido circular entre las 5 y las 11 de la mañana.

Por otro lado, para este lunes 17 de julio, los coches foráneos con placas 5 o 6 no pueden circular hasta las 22:00 horas, sin importar el engomado.