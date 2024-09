¿Vas a salir este sábado? Revisa el Hoy No Circula para este 14 de septiembre 2024

¿Quieres evitar una multa durante este fin de semana patrio? Te recomendamos leer qué indica el Hoy No Circula para este sábado 14 de septiembre en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex).

El programa “Hoy No Circula” en la CDMX nació en 1989 con el fin de combatir la contaminación y mejorar la calidad del aire ; sin embargo, con los años se ha modificado de acuerdo a las necesidades del Valle de México, por ejemplo, se implementó el Hoy No Circula Sabatino.

En la actualidad, el programa indica que los sábados la medida funcionará en un horario de 05:00 a 22:00 horas.

¿Qué autos descansan este 14 de septiembre en CDMX y Edomex?

Por lo tanto, el programa Hoy No Circula señala que para este sábado 14 de septiembre de 2024 (el segundo, al igual que el cuarto sábado de mes), los autos que descansan son los siguientes:



Holograma 1: con terminación de placa en número PAR, es decir, terminación 2, 4, 6, 8 y 0.

Todos los de holograma 2 con cualquier terminación de placas.

Todos los carros foráneos, de todos los engomados, de todas las terminaciones.

Cabe recordar que, al igual que entre semana, también hay una lista de vehículos que se libran de las restricciones del Hoy No Circula en la CDMX y el Edomex , por ejemplo: Autos eléctricos e híbridos, vehículos de emergencias, transporte público, transporte escolar y las motos.

¿En qué municipios del Edomex aplica el Hoy No Circula este 14 de septiembre?

Si vives en el Estado de México, toma en cuenta que existen 18 municipios en los que también aplica el Hoy No Circula, por lo que podrías ser multado si no revisas bien el calendario. En caso de que no tengas claro en dónde sí existe el programa, te dejamos una lista de los municipios:



Atizapán de Zaragoza Coacalco de Berriozábal Cuautitlán Cuautitlán Izcalli Chalco Chicoloapan Chimalhuacán Ecatepec de Morelos Huixquilucan Ixtapaluca La Paz Naucalpan de Juárez Nezahualcóyotl Nicolás Romero Tecámac Tlalnepantla de Baz Tultitlán Valle de Chalco

Recuerda que si no respetas el programa, podrías recibir una multa y tu vehículo podría ser remitido al corralón.