¿Cambiará el horario del Hoy No Circula sabatino por el Simulacro Nacional 2026? Estos autos quedan exentos

Antes de salir de casa recuerda consultar si tu automóvil podrá circular este 19 de septiembre de 2026 por el programa ambiental Hoy No Circula sabatino en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex).

Este fin se semana estarán vigentes las restricciones vehiculares para algunos autos durante cierto horario, por lo que no cumplir con la norma ambiental los agentes de tránsito podrán multarte.

¿Qué autos descansan por Hoy No Circula sabatino del 19 de septiembre?

El sábado se llevará a cabo el Simulacro Nacional 2026 a las 12:00 horas en el país, pero ¿esto afectará la implementación del programa Hoy No Circula? Aquí te contamos.

De acuerdo con el calendario oficial de la Secretaría del Medio Ambiente de la capital, los automóviles que tendrán que descansar son aquellos que tengan:



Holograma 1

Holograma 2

Terminación de placas 1, 3, 5, 7 y 9

Esta regla se aplicará porque, como establece la norma, se trata del tercer sábado del mes.

¿A qué hora terminará el Hoy No Circula del sábado 19 de septiembre?

Esta norma ambiental se aplicará para los automóviles a partir de las 05:00 horas de la mañana y terminará a las 22:00 horas de la noche en las 16 alcaldías de la CDMX.

Mientras que en el Edomex, este solo se implementa en las siguientes zonas:

Zona Metropolitana del Valle de México : Atizapán de Zaragoza, Coacalco de Berriozábal, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec de Morelos, Huixquilucan, etc.



: Atizapán de Zaragoza, Coacalco de Berriozábal, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec de Morelos, Huixquilucan, etc. Zona Metropolitana del Valle de Toluca : Almoloya de Juárez, Calimaya, Chapultepec, Lerma, Metepec, Mexicaltzingo, Ocoyoacac



: Almoloya de Juárez, Calimaya, Chapultepec, Lerma, Metepec, Mexicaltzingo, Ocoyoacac Zona Metropolitana de Santiago Tianguistenco: Almoloya del Río, Atizapán, Capulhuac, Texcalyacac, Tianguistenco y Xalatlaco.

Municipios que se incorporan al Hoy No Circula en 2026

Multa por no respetar Hoy No Circula en CDMX y Edomex

No cumplir con el programa Hoy No Circula equivale a una multa de 20, 25 o 30 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), lo que representa una sanción de $2 mil 346 pesos a $3 mil 519 pesos en la CDMX.

En el caso del Edomex la multa es diferente debido a la entrada en vigor de una nueva multa por incumplir Hoy No Circula, la cual es de $2 mil 346 pesos.

Autos que quedarán exentos del Hoy No Circula

Los vehículos con holograma 0 y holograma doble 00, además de autos eléctricos e híbridos, estarán exentos de la norma, así como:

Vehículos eléctricos e híbridos

Transporte público

Moticicletas

Vehículos de emergencia

El Artículo 47 del Reglamento de Tránsito de la CDMX señala otros vehículos exentos de la norma ambiental, tales como: