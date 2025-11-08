¡Atención conductores! Así aplica el Hoy No Circula Sabatino este 8 de noviembre en CDMX y Edomex
Conoce qué autos no circulan este sábado 8 de noviembre y en qué municipios del Edomex aplica el programa para que no pagues más de 3 mil pesos de multa.
Este sábado 8 de noviembre de 2025, el programa Hoy No Circula Sabatino estará vigente en la Ciudad de México y en varios municipios del Estado de México. Si vas a salir, toma precauciones para evitar multas, ya que los operativos de tránsito suelen reforzarse los fines de semana.
El Hoy No Circula Sabatino aplica para ciertos autos con holograma 1 y 2, dependiendo del color del engomado y el último número de la placa, además del calendario mensual que marca qué sábado descansa cada tipo de vehículo.
¿Cómo funciona el calendario de Hoy No Circula Sabatino?
El programa divide los sábados del mes en función del último dígito de la placa del vehículo. Así se distribuye:
- Primer y tercer sábado del mes: No circulan autos con placas terminación 1, 3, 5, 7 y 9 holograma 1 y 2.
- Segundo y cuarto sábado del mes: No circulan autos con placas terminación 0, 2, 4, 6 y 8 holograma 1 y 2.
- Quinto sábado del mes: No circulan autos con holograma 2.
Este sábado 8 de noviembre, al ser el segundo sábado del mes, no circulan los vehículos con holograma 1 y placas terminadas en un número par, desde las 5:00 a.m. hasta las 10:00 p.m..
Los vehículos con holograma 0, 00, eléctricos o híbridos están exentos del programa.
¡Buen día!— CAMegalópolis (@CAMegalopolis) November 2, 2025
Consulta el #HoyNoCircula vigente para la #ZMVM.
🚗Hologramas 00 y 0 quedan EXENTOS.
🚙Hologramas 1 y 2 deben respetar las restricciones de circulación. pic.twitter.com/zUdmUAMfeF
Municipios del Estado de México donde aplica el Hoy No Circula
El programa se aplica en los municipios del Valle de México, que forman parte de la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM). Estos son:
- Atizapán de Zaragoza
- Coacalco de Berriozábal
- Cuautitlán
- Cuautitlán Izcalli
- Chalco
- Chimalhuacán
- Ecatepec de Morelos
- Huixquilucan
- Ixtapaluca
- La Paz
- Naucalpan de Juárez
- Nezahualcóyotl
- Nicolás Romero
- Tecámac
- Tlalnepantla de Baz
- Tultitlán
- Valle de Chalco Solidaridad
Recomendaciones para evitar multas por el Hoy No Circula
Si tu auto no puede circular, evita manejar dentro del horario restringido. Las multas por incumplir el programa pueden superar los 3 mil pesos, además de la posible retención del vehículo.
Recuerda que las cámaras y patrullas ambientales están activas los fines de semana.