¡Atención conductores! Así aplica el Hoy No Circula Sabatino este 8 de noviembre en CDMX y Edomex

Conoce qué autos no circulan este sábado 8 de noviembre y en qué municipios del Edomex aplica el programa para que no pagues más de 3 mil pesos de multa.

Hoy No Circula Sabatino 8 de noviembre 2025
Hoy No Circula Sabatino 8 de noviembre 2025; autos que descansan en CDMX y Estado de México|FIA
Escrito por: Oscar Morales
Este sábado 8 de noviembre de 2025, el programa Hoy No Circula Sabatino estará vigente en la Ciudad de México y en varios municipios del Estado de México. Si vas a salir, toma precauciones para evitar multas, ya que los operativos de tránsito suelen reforzarse los fines de semana.

El Hoy No Circula Sabatino aplica para ciertos autos con holograma 1 y 2, dependiendo del color del engomado y el último número de la placa, además del calendario mensual que marca qué sábado descansa cada tipo de vehículo.

¿Cómo funciona el calendario de Hoy No Circula Sabatino?

El programa divide los sábados del mes en función del último dígito de la placa del vehículo. Así se distribuye:

  • Primer y tercer sábado del mes: No circulan autos con placas terminación 1, 3, 5, 7 y 9 holograma 1 y 2.
  • Segundo y cuarto sábado del mes: No circulan autos con placas terminación 0, 2, 4, 6 y 8 holograma 1 y 2.
  • Quinto sábado del mes: No circulan autos con holograma 2.

Este sábado 8 de noviembre, al ser el segundo sábado del mes, no circulan los vehículos con holograma 1 y placas terminadas en un número par, desde las 5:00 a.m. hasta las 10:00 p.m..

Los vehículos con holograma 0, 00, eléctricos o híbridos están exentos del programa.

Municipios del Estado de México donde aplica el Hoy No Circula

El programa se aplica en los municipios del Valle de México, que forman parte de la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM). Estos son:

  • Atizapán de Zaragoza
  • Coacalco de Berriozábal
  • Cuautitlán
  • Cuautitlán Izcalli
  • Chalco
  • Chimalhuacán
  • Ecatepec de Morelos
  • Huixquilucan
  • Ixtapaluca
  • La Paz
  • Naucalpan de Juárez
  • Nezahualcóyotl
  • Nicolás Romero
  • Tecámac
  • Tlalnepantla de Baz
  • Tultitlán
  • Valle de Chalco Solidaridad

Recomendaciones para evitar multas por el Hoy No Circula

Si tu auto no puede circular, evita manejar dentro del horario restringido. Las multas por incumplir el programa pueden superar los 3 mil pesos, además de la posible retención del vehículo.

Recuerda que las cámaras y patrullas ambientales están activas los fines de semana.

