¿Hay mala calidad del aire? Así queda el Hoy No Circula este lunes 9 de marzo

Si vas a usar tu auto este lunes 9 de marzo, es importante revisar si tu vehículo puede circular o si tendrá que quedarse en casa para evitar multas. Aquí te explicamos qué autos descansan, el horario del Hoy No Circula y cuánto cuesta la multa si no respetas la restricción.

¿Qué autos no circulan el lunes 9 de marzo en CDMX y Edomex?

De acuerdo con el programa Hoy No Circula, este lunes 9 de marzo deberán suspender su circulación los siguientes vehículos:



Autos con engomado amarillo

Vehículos con terminación de placas 5 y 6

Autos con holograma 1 y 2

Estos vehículos no pueden circular desde las 5:00 de la mañana hasta las 10:00 de la noche.

La medida aplica en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en varios municipios del Estado de México que forman parte de la Zona Metropolitana del Valle de México.

¿Qué autos sí pueden circular este lunes?

No todos los vehículos están sujetos a esta restricción. El lunes 9 de marzo sí pueden circular:



Autos con holograma 0 y 00

Vehículos eléctricos e híbridos

Motocicletas

Transporte público

Vehículos de emergencia

Autos conducidos por personas con discapacidad que cuenten con permiso

Estos vehículos pueden circular con normalidad durante todo el día.

Municipios del Edomex donde aplica el Hoy No Circula

El programa también se aplica en varios municipios del Estado de México, principalmente los que forman parte de la zona conurbada de la capital.

Entre ellos se encuentran:

Naucalpan

Tlalnepantla

Ecatepec

Nezahualcóyotl

Tultitlán

Coacalco

Cuautitlán Izcalli

Atizapán de Zaragoza

Chimalhuacán

Valle de Chalco

La Paz, entre otros.

Si circulas por estas zonas, es importante tomar en cuenta la restricción para evitar sanciones.

¿Cuál es la multa por no respetar el Hoy No Circula?

Si un conductor circula cuando su vehículo tiene restricción, puede recibir una multa que va aproximadamente de 2 mil a más de 3 mil pesos, dependiendo de la actualización de la Unidad de Medida y Actualización (UMA). Además, en algunos casos el vehículo puede ser enviado al corralón, lo que incrementa el costo por arrastre y resguardo.

Por eso, lo mejor es revisar con anticipación el color del engomado, la terminación de placa y el holograma de tu auto antes de salir.

¿Por qué existe el programa Hoy No Circula?

El programa Hoy No Circula se implementó para reducir los niveles de contaminación atmosférica en el Valle de México. La estrategia busca disminuir la cantidad de autos en circulación cada día y así mejorar la calidad del aire en la zona metropolitana.

Además, durante contingencias ambientales, las restricciones pueden endurecerse temporalmente, por lo que siempre es recomendable mantenerse informado.