¿Por qué Morena aprobará la Reforma Electoral en comisiones pero podría perder en el Pleno?

La Reforma Electoral impulsada por Morena, aunque sin el apoyo de sus aliados, el PT y el Partido Verde, está a punto de ser votada en el Congreso. Aunque el bloque oficialista tiene el control operativo para avanzar en las primeras instancias, la aprobación final de una reforma constitucional exige una métrica de éxito que hoy mantiene en jaque al partido en el poder: la mayoría calificada.

La estrategia oficialista está clara: avanzar con rapidez en las instancias donde el control es total para presionar políticamente en el escenario final. Mañana mismo, la reforma será sometida a votación en las comisiones unidas de la Cámara de Diputados, donde el bloque encabezado por Morena y sus aliados no tendrá problemas para avanzar, pues solamente necesita la mitad más uno.

Mañana 10 de marzo a las 18:00 horas se hará la reunión de Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Reforma Política, se esperaría que el miércoles suba al Pleno.

El tablero político: ¿Le alcanzan los votos a Morena?

En el pleno será otra cosa. La mayoría calificada implica que Morena y sus aliados deben convencer o sumar a una parte de la oposición para alcanzar esa cifra mágica de votos. Si la oposición mantiene el bloque de "voto en contra", la reforma podría ser frenada a pesar de haber sido aprobada en comisiones.

Se espera que la votación definitiva en el Pleno ocurra hacia el final de esta semana. Hasta ahora, el cabildeo en los pasillos del Congreso es frenético, pues cada voto cuenta para decidir si el sistema electoral mexicano sufrirá la transformación estructural más profunda de las últimas décadas o si el proyecto quedará archivado por falta de consenso.

¿De vuelta al viejo régimen? La polémica reforma electoral

¿Cuántos votos necesita Morena en la Cámara de Diputados para aprobar la Reforma Electoral?

Para que la reforma avance en San Lázaro, se requieren 334 votos a favor. Actualmente, Morena cuenta con una bancada de 253 diputados, lo que significa que le faltan 81 votos adicionales para alcanzar la mayoría calificada.

En teoría, el respaldo del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y del Partido del Trabajo (PT) —que juntos aportan hasta 111 curules— sería más que suficiente para superar la meta. No obstante, las recientes fricciones internas y desacuerdos sobre puntos específicos de la iniciativa han puesto una señal de duda sobre si el bloque de la autodenominada 4T llegará unido a la votación definitiva.

Ignacio Mier, coordinador de los senadores de Morena, confirmó que la Presidenta cuenta con un “plan B” en caso de que sus aliados del PT y el Verde no le den los votos para aprobar la reforma electoral.



En breve entrevista, evitó dar detalles y señaló que será la propia… pic.twitter.com/6FFeVR47Vt — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) March 4, 2026

¿Cuántos votos necesita Morena en la Cámara de Senadores para aprobar la Reforma Electoral?

En la Cámara Alta, la situación es aún más cerrada. Para alcanzar la mayoría calificada en el Senado se necesitan 86 votos. Morena ostenta actualmente 67 escaños, por lo que requiere 19 votos más para convertir la reforma en realidad constitucional.

Nuevamente, los aliados (PVEM y PT) tienen la llave del éxito, aportando hasta 20 senadores al bloque oficialista. Matemáticamente, la cifra es exacta para lograr la aprobación, pero políticamente el margen de error es cero. Cualquier ausencia o voto en contra dentro del bloque aliado echaría abajo el proyecto, especialmente en un contexto donde la oposición ha cerrado filas para frenar la medida.