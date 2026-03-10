Lo más relevante de la mañanera hoy martes 10 de marzo

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, invitó a la ciudadanía a denunciar cualquier acto o llamada de extorsión), pues recordó que este delito ya puede ser denunciado de forma anónima y se sigue de oficio, además durante la mañanera de este martes, informo qué del 6 de julio de 2025 al 1 de marzo de 2026 se logró evitar que 168 mil 112 llamadas de extorsión, se consumarán y se han detenido 907 extorsionadores en el país.