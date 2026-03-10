Lo más relevante de la mañanera hoy martes 10 de marzo
Este martes 10 de marzo de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabeza la "Mañanera del Pueblo" con una agenda que trasciende fronteras. La mandataria podría ser cuestionada sobre los acuerdos alcanzados ayer durante su llamada con el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, en lo que parece ser un fortalecimiento de la alianza estratégica entre los dos países.
Mañanera Sheinbaum hoy martes 10 de marzo: Resumen y temas clave en vivo
Delito de extorsión
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, invitó a la ciudadanía a denunciar cualquier acto o llamada de extorsión), pues recordó que este delito ya puede ser denunciado de forma anónima y se sigue de oficio, además durante la mañanera de este martes, informo qué del 6 de julio de 2025 al 1 de marzo de 2026 se logró evitar que 168 mil 112 llamadas de extorsión, se consumarán y se han detenido 907 extorsionadores en el país.
Reporte de incidencia delictiva
El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública anunció que hoy presentará el reporte de incidencia delictiva con cifras consolidadas al 28 de febrero de 2026, con información de las 32 fiscalías estatales del país.
¿A qué hora comienza la conferencia matutina?
La conferencia matutina, más conocida como “mañanera” de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, comienza en punto de las 7:30 horas y termina alrededor de las 9:30 horas, tiempo del Centro de México.