Una fiesta de XV años, famosos y la polémica que alcanzó al Senado

Senadores de oposición criticaron lo que calificaron como un presunto derroche por parte de un contratista relacionado con Petróleos Mexicanos (Pemex), luego de que en redes sociales se difundieran imágenes de una ostentosa fiesta de XV años realizada el fin de semana en Villahermosa, Tabasco.

La celebración habría sido organizada por Juan Carlos Guerrero Rojas para festejar los XV años de su hija, Mafer. Videos y fotografías del evento comenzaron a circular en distintas plataformas digitales, donde se observa una producción de gran escala que incluyó presentaciones musicales y una ambientación temática inspirada en Nueva York.

¿Quiénes fueron los invitados a la fiesta de XV años en Tabasco?

Entre los invitados al festejo destacaron figuras del espectáculo como la conductora Galilea Montijo, la cantante Belinda, la agrupación Matute y el cantante Xavi, quienes, de acuerdo con los videos difundidos por asistentes, participaron en el evento realizado en un hotel de la capital tabasqueña.

Las primeras imágenes fueron compartidas por el creador de contenido y fotógrafo profesional Antonio Tizoc, quien documentó parte del festejo. En el material publicado se aprecia la escenografía del salón, donde se instaló una alfombra roja para la recepción de los invitados y un pastel con la forma de la Estatua de la Libertad, como parte de la temática inspirada en la ciudad de Nueva York.

Además de la decoración, las publicaciones muestran un montaje con diversos elementos escenográficos y espectáculos musicales que llamaron la atención de usuarios en redes sociales, quienes comenzaron a comentar sobre el nivel de lujo que caracterizó a la celebración.

#Tabasco | La fiesta de XV de Mafer no terminó con el primer festejo. Al día siguiente, el lujo continuó con un after en Villahermosa, donde los invitados disfrutaron de una recepción al aire libre.



El menú incluyó asador y caldos tradicionales, mientras que la música estuvo a… pic.twitter.com/wlOroMVyyW — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) March 9, 2026

Oposición señala incongruencia con el discurso de austeridad tra sfiesta de XV años

Tras la difusión de las imágenes, legisladores de oposición cuestionaron el contraste entre el estilo de vida exhibido en el evento y el discurso de austeridad que ha promovido el gobierno federal en los últimos años.

El coordinador de los senadores del Partido Acción Nacional (PAN) señaló que este tipo de casos reflejan lo que calificó como inconsistencias en la narrativa oficial.

“Esos son exactamente los excesos que ahora se están volviendo costumbre en la 4T que supuestamente se dedicaba a predicar la austeridad. Los de la austeridad hacen fiestas de seis millones de pesos, los de la austeridad viajan en aviones privados, los de la austeridad tienen pensiones millonarias. Es la incongruencia absoluta de este gobierno en general”, expresó el legislador.

Las críticas surgieron en medio del debate político sobre el manejo de recursos y la relación entre contratistas privados y empresas del Estado. Hasta el momento, ni el empresario señalado ni Petróleos Mexicanos han emitido una postura pública sobre la fiesta o sobre los señalamientos realizados por integrantes de la oposición.