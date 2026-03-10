Advierten que reforma electoral de Morena podría dar “pretexto” a EU para intervenir contra cárteles

Senadores de oposición alertaron que la decisión de Morena y sus aliados de no incluir en la reforma electoral la posibilidad de retirar el registro a los partidos políticos que mantengan vínculos con el narcotráfico podría tener repercusiones más allá del ámbito político interno. Legisladores del PRI y de Movimiento Ciudadano consideraron que esta omisión podría ser interpretada por Estados Unidos como una señal de tolerancia frente al crimen organizado.

De acuerdo con los legisladores, la relación entre política y narcotráfico es uno de los temas que más preocupa al gobierno estadounidense, el cual en diversas ocasiones ha señalado que el crimen organizado tiene una influencia creciente en México. En ese contexto, advirtieron que la reforma electoral, tal como está planteada, podría alimentar las críticas de Washington hacia la estrategia de seguridad del gobierno mexicano.

Temor a un “pretexto” para una intervención de EU

El coordinador de los senadores de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, advirtió que algunos sectores en Estados Unidos han planteado incluso la posibilidad de una intervención unilateral para combatir a los cárteles de la droga, a los que han comenzado a catalogar como organizaciones terroristas.

Según explicó, ese tipo de discursos ya se escuchan en el país vecino y podrían fortalecerse si México no adopta medidas contundentes para impedir que el crimen organizado tenga vínculos con partidos o procesos electorales.

“Ellos hablan prácticamente de una intervención unilateral de exterminio de los mismos y nos están anunciando una probable intervención sin consentimiento de México”, señaló el legislador al advertir sobre los riesgos diplomáticos que podría generar el debate actual.

PRI alerta sobre impacto en la relación con Estados Unidos

Desde la bancada del PRI, el senador Rolando Zapata Bello también expresó preocupación por el impacto que esta decisión podría tener en la relación bilateral. Recordó que Estados Unidos es el principal socio comercial de México y que cualquier señal de falta de cooperación en el combate al crimen organizado podría tensar aún más la relación.

A su juicio, dejar fuera de la reforma electoral una medida para sancionar a los partidos vinculados con el narcotráfico podría interpretarse como una falta de voluntad para enfrentar el problema.

“De no considerarse el tema en la reforma electoral sería una muestra más a los Estados Unidos de que el gobierno mexicano o el régimen de Morena no está abonando a construir una relación sana con nuestro principal socio comercial”, afirmó.

“Habrá consecuencias”, advierten legisladores

La senadora priista Mely Romero coincidió en que la discusión legislativa podría tener repercusiones en el plano internacional. Señaló que Estados Unidos ha reiterado en diversas ocasiones su postura de combatir frontalmente a los cárteles del narcotráfico y ha advertido que estos grupos afectan directamente su seguridad.

Por ello, insistió en que el Congreso mexicano debería considerar medidas más estrictas para evitar cualquier vínculo entre partidos políticos y organizaciones criminales.

“Habrá consecuencias. Estados Unidos ha insistido mucho en que su guerra es contra los grupos del crimen organizado y el narcotráfico que tanto les afecta, y hemos visto que están dispuestos a intervenir”, advirtió.