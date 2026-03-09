¿De qué trató la mañanera de la presidenta Sheinbaum hoy lunes 9 de marzo?
Tras las movilizaciones por el Día de la Mujer, la presidenta Claudia Sheinbaum encabeza la mañanera de este lunes 9 de marzo. Sigue el minuto a minuto.
Este lunes 9 de marzo de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo retoma las actividades en Palacio Nacional tras un fin de semana de alta relevancia política y social. La mandataria podría ser cuestionada sobre el saldo de las manifestaciones por el Día Internacional de la Mujer (8M). En Azteca Noticias te llevamos la cobertura total y el análisis de esta jornada.
Mañanera Sheinbaum hoy 9 de marzo: Resumen y temas en vivo después del 8M
¿A qué hora comienza la conferencia matutina?
La conferencia matutina, más conocida como “mañanera” de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, comienza en punto de las 7:30 horas y termina alrededor de las 9:30 horas, tiempo del Centro de México.