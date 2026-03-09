¿De qué trató la mañanera de la presidenta Sheinbaum hoy lunes 9 de marzo?

Este lunes 9 de marzo de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo retoma las actividades en Palacio Nacional tras un fin de semana de alta relevancia política y social. La mandataria podría ser cuestionada sobre el saldo de las manifestaciones por el Día Internacional de la Mujer (8M). En Azteca Noticias te llevamos la cobertura total y el análisis de esta jornada.