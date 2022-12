Qué autos no circulan el sábado 10 de diciembre en CDMX y Edomex

Checa cuáles autos no circulan durante este 10 de diciembre en la Ciudad de México (CDMX) y en la zona conurbada del Estado de México (Edomex), según el calendario del Hoy No Circula Sabatino los que descansan son los que tienen holograma 1 terminación PAR, por ser el segundo sábado del mes, además de todos los vehículos con holograma 2.

Los autos que exentan el Hoy No Circula Sabatino del 10 de diciembre son los que tienen holograma 00, 0, eléctricos e híbridos en la 16 alcaldías de la CDMX y los 18 municipios conurbados del Edomex

Las restricciones del Hoy No Circula Sabatino son a partir de las 5:00 y hasta las 22:00 horas del 10 de diciembre en las 16 alcaldías de la CDMX y los 18 municipios del Edomex.

El Hoy No Circula Sabatino se suspende durante los días domingos y el calendario se reanuda a partir del lunes, en caso de que no existan medidas restrictivas por contingencia ambiental en la CDMX y el Edomex.

Qué calcomanías no circulan en el Edomex

Los autos foráneos no circulan este 10 de diciembre, según el Hoy No Circula Sabatino, ya que se les considera como un holograma 2, por lo que no deberán circular en los 18 municipios del Edomex en donde aplica el Hoy No Circula Sabatino.

De acuerdo con el programa, los autos foráneos descansan todos sábados se les considera holograma 2, a menos de que verifiquen voluntariamente en la CDMX o Edomex.

Atizapán de Zaragoza

Coacalco de Berriozábal

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chicoloapan

Chimalhuacán

Ecatepec de Morelos

Huixquilucan



Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan de Juárez

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla de Baz

Tultitlán

Valle de Chalco

Hoy No Circula Sabatino en Puebla el 10 de diciembre

Esta semana se dio a conocer que se aplicará el programa Hoy No Circula en Puebla, conoce más acerca de cómo y dónde aplicará este programa.

Qué pasa si me agarran en el Hoy No Circula Sabatino

En caso de no cumplir con el Hoy No Circula Sanatino, el propietario del auto que no circula debe pagar una multa de casi dos mil pesos, de acuerdo con la legislación vigente en la CDMX. En tanto, la sanción en el Edomex será de más de mil 900 pesos aproximadamente.

¿Cómo funciona el Hoy No Circula Sabatino en CDMX y Edomex?

El Hoy No Circula Sabatino funciona de la siguiente manera en la CDMX y el Edomex. Los vehículos con holograma 1 dejan de circular conforme al último número de la placa y/o matrícula y se dividen en dos grupos, los número PAR e IMPAR, mismos que se alternan cada sábado del mes.

Los vehículos con placa IMPAR (1, 3, 5, 7 y 9) descansan el primer y tercer sábado de cada mes.

Mientras que los vehículos con placa PAR (0, 2, 4, 6 y 8) descansan el segundo y cuarto sábado de cada mes.

En caso de que el mes tenga cinco sábados, el Hoy No Circula Sabatino solo aplica para los vehículos foráneos, los de holograma 2 y los que tienen permiso especial.

El Hoy No Circula Sabatino y las restricciones implementadas durante el resto de la semana tiene el objetivo de reducir la contaminación en la CDMX y la zona conurbada del Edomex.

La Sedema de la CDMX, del Edomex y la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAME) son las dependencias que determinan los días en que las restricciones vehiculares aplican o se suspenden de acuerdo con el calendario habitual o si hay medidas especiales por altos niveles de contaminación en el Valle de México.

¿Cómo saber si mi auto circula hoy?

Si deseas conocer qué autos no circulan según el Hoy No Circula Sabatino, a través de la página del gobierno federal, se publica cada semana los autos que descansan el siguiente sábado de acuerdo con el calendario.