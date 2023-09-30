¿Habrá cambios en el Hoy No Circula Sabatino en la CDMX y Edomex este 30 de septiembre?

¡Excepción en el programa Hoy No Circula Sabatino! Este 30 de septiembre es el quinto sábado del mes, por lo que si planeas viajar en la Ciudad de México (CDMX) o Estado de México (Edomex) este fin de semana, será mejor verificar que holograma y terminación de placas descansa para evitar multas.

Recuerda que el programa Hoy No Circula Sabatino se encuentra vigente en las 16 delegaciones de la capital del país, así como en gran parte del Estado de México , tal y como ocurre el resto de la semana y este quinto sábado del mes no será la excepción.

¿Qué vehículos descansan el quinto sábado del mes?

Los lineamientos del programa Hoy No Circula establecen que este sábado 30 de septiembre 2023, por ser el quinto sábado del mes, los vehículos que descansan son TODOS los vehículos con HOLOGRAMA 2.

Los vehículos que podrán exentar el programa solo por esta ocasión serán los eléctricos e híbridos, hologramas 00, 0 y 1.

¿Qué vehículos descansan por ser el quinto sábado del mes en el Valle de México?|CAMegalopolis

¿En qué partes del Edomex aplica el programa Hoy No Circula?

El programa Hoy No Circula Sabatino también aplica en el Estado de México, pero únicamente en 18 municipios conurbados a la CDMX. Los municipios en los que aplican las mismas restricciones y horarios, son:



Atizapán de Zaragoza Coacalco de Berriozábal Cuautitlán Cuautitlán Izcalli Chalco Chicoloapan Chimalhuacán Ecatepec de Morelos Huixquilucan Ixtapaluca La Paz Naucalpan de Juárez Nezahualcóyotl Nicolás Romero Tecámac Tlalnepantla de Baz Tultitlán Valle de Chalco

¿Cómo aplica el Hoy No Circula Sabatino para vehículos foráneos?

Para los vehículos con placas que no corresponden a la Ciudad de México o Edomex, es decir, autos foráneos, el programa Hoy No Circula Sabatino aplica de forma distinta, por ejemplo, descansaran:



Todos los autos entre las 5 y 11 de la mañana (am).

Los coches con terminación de placa en 9 y 0, la restricción se amplía hasta las 10 de la noche, sin importar el color del engomado.

Por otro lado, los autos foráneos con los mismos hologramas, emplacado y engomado en Hidalgo, Morelos, Puebla y Tlaxcala, podrán circular en el Valle de México con los lineamentos previamente mencionados.

Hoy No Circula en el Valle de México, ¿cuáles son las restricciones?|Sedema

¿Cuál es la multa por evadir el Hoy No Circula?

Así como el resto de la semana, si no respetas las restricciones del Hoy No Circula Sabatino, podrías ser sancionado con una multa de entre 20 y 30 UMA (Unidad de Medida y Actualización), lo que equivale a entre 2 mil 74 pesos y 3 mil 112 pesos mexicanos. A esta cifra se suma el traslado en grúa al corralón y, en caso de no sacar el vehículo, los días por estancia.

Hoy No Circula lunes 2 de octubre, ¿qué vehículos deben descansar?

¿Te quedas en el Valle de México a disfrutar un puentecito? Mucho ojo, porque el programa aplica de lunes a sábado desde las 5 de la mañana y hasta las 10 de la noche, con restricciones para los vehículos:



Engomado amarillo, terminación de placa 5 y 6.

Ahora bien, el calendario del programa Hoy No Circula establece que el resto de la semana no podrán circular los automóviles que cuenten con las siguientes características:



Los martes : autos con engomado rosa, terminación de placa 7 y 8.

: autos con engomado rosa, terminación de placa 7 y 8. Los miércoles : vehículos con engomado rojo, terminación de placa 3 y 4.

: vehículos con engomado rojo, terminación de placa 3 y 4. Los jueves: autos con engomado verde, terminación de placa 1 y 2.

autos con engomado verde, terminación de placa 1 y 2. Los viernes: coches con engomado azul, terminación de placa 9 y 0.

El programa Hoy No Circula aplica en CDMX y Edomex.|Secretaría del Medio Ambiente.

¿Hay contingencia ambiental o programa especial el sábado 30 de septiembre?

Hasta ahora, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) no ha reportado altos niveles de ozono en el Valle de México, por lo que hay baja probabilidad de que se active la alerta por Contingencia Ambiental este sábado, lo que significa que no habrá Doble Hoy No Circula ni restricciones extras.