Vehículos que no circulan el 5 de abril en CDMX y Edomex

Este sábado 5 de abril, aplica el programa Hoy No Circula Sabatino en la Ciudad de México y municipios conurbados del Estado de México, conforme a las reglas establecidas por la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe).

¿Qué autos no circulan el sábado 5 de abril de 2025?

Al ser el primer sábado del mes, no circulan los vehículos Holograma 1 y con terminación de placa NON: 1, 3, 5, 7 y 9. Esta medida se aplica con el objetivo de reducir la concentración de contaminantes durante los fines de semana, cuando el tráfico también contribuye de forma importante a la mala calidad del aire.

De igual forma, los vehículos con holograma 2, así como los autos foráneos deben respetar esta restricción.

¿Cómo funciona el Hoy No Circula Sabatino?

El Hoy No Circula Sabatino es una extensión del programa semanal implementado en la Zona Metropolitana del Valle de México, cuyo objetivo es disminuir las emisiones contaminantes. Opera todos los sábados y depende de dos factores principales:

El holograma del vehículo (1 o 2) La terminación numérica de la placa NON o PAR

En el caso del primer y tercer sábado de cada mes, los autos con terminación de placa impar (NON) y que tengan holograma 1, no pueden circular de 5:00 a 22:00 horas. Los vehículos con holograma 2 no circulan ningún sábado, sin importar la terminación.

El programa Hoy No Circula del sábado 11 de mayo incluye a vehículos con holograma 1 terminación par. |Sitio oficial Sedema

¿Hay Contingencia Ambiental para el 5 de abril de 2025?

Hasta el momento, la CAMe no ha activado ninguna contingencia ambiental para el sábado 5 de abril. Sin embargo, el programa Hoy No Circula se mantiene vigente como una medida preventiva y estructural, no necesariamente ligada a la calidad del aire del día.

Si se llegara a activar una contingencia ambiental extraordinaria, se anunciaría de forma oficial en las primeras horas del día y podrían modificarse o extenderse las restricciones vehiculares.

Multas por no respetar el Hoy No Circula el 5 de abril

Circular en día restringido por el programa Hoy No Circula puede generar una multa de entre 2 mil y 3 mil pesos, según el reglamento de tránsito vigente en la CDMX y el Edomex. Además, el vehículo podría ser remitido al corralón, generando costos adicionales por arrastre y estancia.

Por ello, es fundamental estar informado y verificar con anticipación si tu vehículo está exento o sujeto a la restricción del sábado.