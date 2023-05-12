¿Qué carros descansan el viernes 12 de mayo por el Hoy No Circula en CDMX y Edomex?

Llegó el viernes y, junto al fin de semana, el penúltimo día de descanso para los autos con engomado 1 y 2. Con el objetivo de que te protejas de las multas y conozcas cuáles son las restricciones y sanciones de la Comisión Ambiental (CAMe), a continuación te recordamos cuáles son los autos que descansan este viernes 12 de mayo, además del Hoy No Circula Sabatino en la Ciudad de México y Estado de México.

En seguimiento con los lineamientos de las autoridades viales, este viernes 12 de mayo no circulan los carros con holograma 1 o 2, que porten el engomado azul y que tengan la terminación de placa en 9 o 0. Todos aquellos automóviles con estas especificaciones deben descansar entre las 5:00 y las 22:00 horas; en caso contrario, podrán ser detenidos por la Policía de Tránsito.

¿Qué autos no circulan en CDMX y Edomex el viernes 12 de mayo?

Coches con holograma 1 o 2 que tengan :

: Engomado azul.

Terminación de placa 9 o 0.

Los autos con Hoy No Circula en CDMX y Edomex para este viernes 12 de mayo de 2023

Hoy No Circula para autos foráneos: Así funciona el programa en CDMX y Edomex

Los vehículos con placas fuera de Ciudad de México o Estado de México tienen modificaciones en el Hoy No Circula, ya que todos los autos, sin restricciones, tienen prohibido circular entre las 5 y 11 de la mañana; mientras que los coches con terminación de placa en 9 y 0, la restricción se amplía hasta las 10 de la noche, sin importar el color del engomado.

Hoy No Circula viernes 12 de mayo: ¿De cuánto es la multa por circular en día prohibido?

Por otro lado, respecto a las sanciones por infringir el Hoy No Circula, la multa asciende a entre 2 mil 74 pesos y 3 mil 112 pesos mexicanos, por lo que la recomendación oficial es respetar los horarios establecidos de restricción para vehículos con holograma 1 y 2, pues en caso contrario podrás ser enviado al corralón por parte de una autoridad de tránsito y mediante el uso de grúa, el cual tiene un costo superior a los 800 pesos

Hoy No Circula Sabatino 13 de mayo en CDMX y Edomex

Ya es momento de planear tu fin de semana, pues recuerda que hay Hoy No Circula Sabatino, y para este sábado 13 de mayo, los autos que descansan son todos los que tengan terminación de placas en número PAR (2, 4, 6 y 8). Ten presente que estas restricciones aplican siempre y cuando tengan holograma número 1, ya que los coches con holograma 2 no pueden circular ningún sábado.

De igual forma te recordamos que los vehículos con holograma "0" y "00" no tienen ningún tipo de limitación, siempre y cuando no estén implementadas restricciones extras por una Contingencia Ambiental, la cual para este viernes 12 de mayo está descartada por la Comisión Ambiental.