Ordeñaban las pipas: Cachan a trabajadores de JUMAPA robando 30 mil pesos en combustible en Celaya

Trabajadores de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Celaya (JUMAPA) fueron señalados de presuntamente "ordeñar" el combustible de los vehículos oficiales de la propia dependencia. El hecho fue reconocido por las autoridades locales, quienes confirmaron el robo interno.

Saúl Trejo Fuentes, director de JUMAPA Celaya, detalló dónde se detectó la irregularidad:

"Detectamos que estaban ordeñando varios equipos de vaktor y varios equipos de pipas de agua; estaban ordeñando el combustible".

Robo de 30 mil pesos semanales en huachicol en Celaya

De acuerdo con las cifras proporcionadas por las autoridades, la extracción ilegal alcanzaba dimensiones considerables: semanalmente se llegaban a ordeñar hasta 1,700 litros de combustible de al menos ocho vehículos oficiales.

Esto equivale a una pérdida económica aproximada de 30 mil pesos cada semana para el organismo.

"Las pérdidas de combustible variaban, pero podían llegar a ser hasta mil 700 litros por semana. Eran ocho unidades las que tenían este problema, las que tuvimos este problema, reiteró Trejo Fuentes.

Las autoridades indicaron que se percataron de la extracción ilegal tras revisar los medidores volumétricos con los que cuentan las unidades de la dependencia, los cuales arrojaron las inconsistencias.

Ante la noticia, los ciudadanos pidieron que se tomen cartas en el asunto y se proceda legalmente contra los involucrados, rechazando que personas deshonestas ocupen cargos públicos.

Antonio Hernández, ciudadano entrevistado, comentó:

"Esa gente no debe estar trabajando ahí, definitivo. Pues que los investiguen bien y si están en un error, pues que les quiten ese trabajo; el trabajo se necesita para gente honrada..."Por su parte, Viviana expresó su molestia ante la corrupción interna:

"Pues muy mal, porque entonces es pura corrupción lo que tenemos dentro de las dependencias de gobierno. Que los corran, imagínense cómo les vamos a dar una oportunidad a los rateros".

Despidos sin confirmar denuncias

Finalmente, las autoridades locales señalaron que se despidió a los responsables del robo de combustible. Sin embargo, hasta el momento no se especificó cuántas personas fueron las involucradas, ni tampoco si habrá alguna consecuencia legal o denuncia penal en su contra, más allá de la separación del cargo.